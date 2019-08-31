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王金平爆28萬連署達標！「誰正誰副」近期揭曉　搶先郭柯晉級

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▲▼八二三砲戰紀念音樂饗宴，郭柯王戰機前合照互動。（圖／記者屠惠剛攝攝）

▲八二三砲戰紀念音樂饗宴，郭柯王現身合體。（圖／記者屠惠剛攝攝）

記者柯沛辰／台北報導

2020總統大選郭柯王三方結盟細節未定。不過，稍早傳出王金平支持者早在7月初就展開總統連署，目前連署書已達標28萬份，搶先郭、柯2人取得參選資格。與郭、王關係良好的前立委盧嘉辰透露，連署達標不見得就是「正位」，但最終不是「郭王配」就是「王郭配」，「三腳督」局面八九不離十。

王金平823合體郭柯後，私下行程滿檔。根據《三立新聞網》報導，有地方人士私下透露，王金平嫡系子弟兵、王金平之友、農林漁牧系統及地方組織等，早在7月初就發起連署，第一個月就達10萬份，8月更突破28萬連署門檻。

另一邊，挺郭團體「正義老虎軍團」從7月連署至今，連署書數量落在約5萬份。

▲▼前美國在台協會主席薄瑞光拜會王金平。（圖／記者李毓康攝）

▲地方人士指出，王金平私下行程滿檔，近期積極拜會各地方組織。（圖／記者李毓康攝）

地方人士指出，王金平陣營對連署一事樂觀其成，預估數量落在50萬份，甚至上看100萬份，如今達標也不急於在檯面上公開，畢竟「被動式連署」一來可避免被國民黨開除黨籍，二來也可證明地方動員實力。

前立委盧嘉辰說，郭王近期將見面會談，以目前連署書的數量作為參考依據，所以「誰正誰副」這幾天就會逐漸明朗，但最終不是「郭王配」就是「王郭配」。

▲▼前美國在台協會主席薄瑞光拜會王金平。（圖／記者李毓康攝）

▲地方人士透露，王金平目前已手握28萬份連署書，領先郭、柯2人取得獨立參選資格。（圖／記者李毓康攝）

對此，王金平辦公室回應，內部從未發起過連署，皆是民間友人自動發起；至於「郭王配」、「王郭配」一說，尊重盧嘉辰的看法。

《總統及副總統選舉罷免法》規定，無黨籍人士若要獨立參選，必須在9月17日前申請為總統選舉被連署人，同時連署數達到法定門檻；門檻為最近一次立委選舉總人數的1.5％，經四捨五入也就是28萬384人。

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