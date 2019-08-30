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獨／北捷營運恐現赤字　北市府擬砍電子票證搭捷運8折優惠

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記者陳家祥／台北報導

台北捷運通車至今23年，考量大眾交通運輸的公共性，捷運公司在票價沒有調漲的狀況下陸續還推出不少優惠，藉此鼓勵民眾搭乘，但也讓捷運本業獲利困難，需透過多角度業外經營打平虧損。如今，北捷業外收入瀕臨極限，趕在虧損前，北市府全面檢視重整捷運相關搭乘補助，擬取消目前「持電子票證搭乘享8折」的優惠，但公車轉乘優惠、1280月票等仍會持續，也不排除新增不同的優惠方案。

▲▼台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／記者季相儒攝）

▲北市府擬取消電子票證搭乘捷運的8折優惠。（圖／記者季相儒攝，下同）

對此，北市政府發言人周台竹回應，有關是否取消8折優惠一事目前仍在討論中。周補充，主張取消者認為，捷運票價已23年未調整，在此期間又陸續提供許多優惠措施嘉恵乘客，但近年業外收入增長已達極限，若不調整，未來將直接影響捷運維持優質服務的能力；反對者則認為，調漲票價在台灣向來是敏感議題，雖然符合大眾長遠利益，雖調漲幅度不大，但仍然會引起很大的民怨。

▲▼台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／記者季相儒攝）

電子票證、轉乘優惠　16年補助近600億

過去台北市政府為了鼓勵民眾使用悠遊卡搭乘捷運，因此在民國91年推出「持電子票證搭乘享8折」的優惠，盼透過悠遊卡執行「一票到底」政策，接著在104年起配合交通部多卡通政策，也開放所有電子票證使用者捷運票價8折優惠。

根據捷運局統計，隨著運量增加，每年優惠補助的支出金額亦逐年上升，累計至107年，總優惠金額已達424億元；另外，後續推行的捷運與公車的轉乘優惠，累計至107年底總優惠金額也達近171億元。藉由電子票證8折優惠及轉乘優惠措施，對旅客提供之實質回饋已達595億元。

▲▼捷運,台北捷運,文湖線,軌道,捷運車廂（圖／記者季相儒攝）

齊頭式優惠　取消與否市府內部激辯

儘管運輸本業虧損，但在多角度的經營下，台北捷運公司仍靠著委外經營地下街、站點櫃位以及小巨蛋、兒童樂園等，打平運輸本業虧損外仍有盈餘。但近年隨著物價波動、電子票證的使用量愈來愈大，捷運公司賴以為生的業外收入發展也已瀕極限。趕在帳面數字翻紅之前，北市府內部研擬要取消推行17年的「電子票證搭乘享8折」優惠。

據了解，北市府的財經小組對於是否要取消8折優惠一事，內部曾有過激辯，最終仍朝向取消優惠的方向研擬。主要是考量到目前市府的優惠為「齊頭式」，不論是搭1次或是搭100次的旅客，都享有一樣的優惠，對於常搭捷運的旅客較不公平，旅客「優惠」的感受也比較不深刻。

取消電子票證8折優惠　每年多26億資金

根據估算，未來若取消8折優惠，北捷一年將可多出約26億的資金，除了可以避免捷運公司出現營運赤字外，也能維持乘客搭乘車輛的品質，甚至也不排除推出更多不同的優惠方案。

但知情人士透露，儘管將取消電子票證搭乘8折的優惠，但北捷仍會有不一樣的優惠推出。除了目前的轉乘優惠、1280月票會繼續之外，未來北捷將把目標放在「中等使用旅客」，取消「齊頭式平等」的優惠，研擬不同的方案讓搭乘頻率中等程度的旅客，能真正享受到優惠，也能鼓勵民眾多多使用大眾交通工具。

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