藍營「黑韓」黑到民進黨傻眼！　王瑞德：想辦法讓韓國瑜挺住20%

▲藍營黑韓國瑜黑到民進黨看得目瞪口呆。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



記者林彥臣／綜合報導

2020總統大選國民黨是否會「換瑜」，成為近日的各界關注話題。資深媒體人王瑞德就在節目上指出，民進黨真正攻擊韓國瑜還沒開始，民調就已經跌成這樣了，來自藍營的各種攻擊，就已經讓民進黨看得目瞪口呆，現在甚至尷尬地要想辦法讓韓國瑜挺住20%。

新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑對來賓王瑞德提問表示，「現在民進黨反而緊張了，韓國瑜如果崩掉，對民進黨反而不是好事，連我們的蘇貞昌院長，都對韓國瑜表示友善了，我覺得太好笑了」。

▲主持人劉寶傑認為，現在最擔心韓國瑜崩掉的是民進黨。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



王瑞德指出，去年823的時候，那個水災幫了韓國瑜，那時候韓國瑜挽起袖子，然後褲管撩起來下水去看很多的災民，很多的中下階層、勞工階層的農漁民等等，結果沒想到搞成現在這樣，當時韓國瑜會不會跑到蓮潭會館跟人家喝一杯果汁，或者跑到哪個餐會去，不會嘛！因為韓國瑜知道他的處境，一定要跟老百姓站在一起，人家才會支持他。

王瑞德說，民進黨裡面一些民意代表，私底下有接受到一些勸說，暫時把有關韓國瑜的私德的話題「封口令」，公家的議題還是照打，包括追蹤器、農舍等議題這些都OK，民進黨真正攻擊韓國瑜還沒有開始啊！還沒開始民調已經跌成這樣了！

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王瑞德細數，黃光芹是跟著月亮走的韓粉、楊秋興是韓國瑜的選舉操盤者、王金平是三山造勢的陸軍推動者、陳宏昌也不是民進黨的，這些人都不是民進黨的，連民進黨內部都看得目瞪口呆。

王瑞德說，現在（民進黨）最尷尬的是，一定要想辦法讓韓國瑜挺住20%，因為如果低於20%，沒有人知道國民黨會做出什麼樣的抉擇。