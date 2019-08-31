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國道散落物9/16開始收費！　30分鐘↑加收3000處理費

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▲▼108年5月8日有小貨車載運金紙翻車，收費1萬5000元。（圖／高公局提供）

▲108年5月8日有小貨車載運金紙翻車，收費1萬5000元。（圖／高公局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

國道每年有超過4萬件散落物，嚴重影響交通安全！高速公路局原本預訂8月下旬開始增加國道散落物收處理費，現在延至9月16日才開始實施，希望透過收費機制發揮提醒作用，讓用路人將所裝載的貨物綑紮牢固，只要處理散落物時間超過30分鐘以上，每30分鐘單一車道收取3000元。

高公局科長楊進彥補充說明，散落物一年大約有4萬件，其中9成在30分鐘以內就能排除，另外1成約4000多件會超過30分鐘，這些對國道交通影響很嚴重。他舉例，還曾有螺絲釘散落，擔心後方車輛輪胎會爆破，影響行車安全，就需要封車道清掃，對用路人會有很大的影響。

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▲▼豬內臟散落國道，影響時間最久、收費最高。（圖／高公局提供）

▲豬內臟散落國道，影響時間最久、收費最高。

散落物案例中，從107年至今影響時間最久、收費最高的案例就發生在28日，影響長達7小時16分、收取6萬元清理費用。

高公局說，這起案例是發生在28日22時01分國道3號南下378.6K路段，大量豬內臟散落內側車道，高公局南區養護工程分局於22時02分封閉主線車道進行清理，於23時45分開放內側車道通行，至29日上午5時17分方全部清掃完畢，

楊進彥表示，這起案件凌晨通報，肇事者當下並不在現場，幸好時間點落在半夜，對交通影響甚微，事後再從警察單位、監理單位通知肇事者繳費。

高公局指出，汽車行經高速公路及快速公路載運物品散落於車道或路肩時，汽車駕駛人應於物品後方50公尺至100公尺處設置車輛故障標誌並即時清除，無法即時清除時，應即通知該管公路管理機關協助處理，若高公局發現國道主線有散落物，也會主動派員協助處理，衍生出的處理費用，將由汽車駕駛人或汽車所有人負擔。

高公局表示，散落物處理依散落物大小及範圍，除事故處理小組出動外，視情況轄區工務段也會配合支援人力、車輛及機具。國道散落物處理成本包括事故處理小組費用、交控中心人員處理、工務段人員出勤及機具出動，經統計，平均每件散落物處理成本逾3000元。

散落物易產生交通壅塞、二次事故等社會成本，散落物佔用國道時間越久，所造成的社會成本越高，高公局考量部分散落物有5成未能查知由何車輛掉落，以及輕微事件之收費及催繳作業不符合行政作業績效等因素，故針對處理散落物時間超過30分鐘者，每車道每30分鐘收取3000元。

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