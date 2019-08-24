小心這些車！高公局曝7月「十大嚴重超速車號」　最誇張1個月狂飆22天

▲高公局揭露7月份行駛國道最高速限60公里以上的嚴重超速車輛車牌。（示意圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

為維護國道行車安全，高公局透過大數據分析，抓出7月份行駛國道最高速限60公里以上的嚴重超速車輛，並曝光累積違規天數最多的前10大車輛車號，其中最誇張的車輛一個月內就違規超速狂飆22天。高公局表示，超速60公里以上者，依法最高可處新台幣24,000員，並吊扣汽車牌照3個月。

高公局透過ETC資料篩選出7月份行駛國道超過最高速限60公里以上的嚴重超速車輛，並公布累積違規天數最多的前10大違規車輛車號。高公局交通管理組科長楊進彥表示，這十輛車違規超速的天數都超過16天，也就是半個月行駛國道都違規高速，其中最誇張的累犯長達22天都大超速，呼籲駕駛應自我克制。

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▲高公局表示，行駛國道超過最高速限，可處新台幣3,000~6,000元罰緩；若超速60公里以上者，最高可處新台幣24,000元。（示意圖／記者陳家豪攝）

108年7月嚴重超速車號

1.＊76＊-D＊

2.V＊-＊05＊

3.A＊C-＊19＊

4.＊32＊-Q＊

5.A＊J-＊07＊

6.A＊J-＊93＊

7.B＊C-＊08＊

8.A＊M-＊13＊

9.A＊J-＊00＊

10.A＊N-＊82＊

依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，汽車駕駛人行駛高速公路車速超過規定之最高速限，處新台幣3,000~6,000元罰緩；若超速60公里以上者，依同條例第43條規定，將依級距處以罰鍰，最高可處新台幣24,000元，當場禁止其駕駛，並吊扣汽車牌照3個月，若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。

另若2輛以上汽車在道路上競駛、競技者，處新台幣30,000~90,000元罰鍰，並當場禁止其行駛及吊銷其駕駛執照。高公局每月也會統計國道嚴重超速的時段與路段，並提供給國道公路警察局加強勤務安排，以取締違規超速車輛。