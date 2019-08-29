中秋連假出遊必看！　國道4大易塞時段、省錢撇步懶人包

▲中秋連假避開易塞時段，以免美好假期泡湯。（資料圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

中秋連假就快到了，出門前要注意路況，以免假期都被塞在路上！交通部高速公路局統整出4大「難走」時段，集中在9月13日、14日上午南向及9月14日、15日下午北向，建議用路人可利用4大「好走」時段上國道，包含南向可利用9月13日、14日下午上國道，北上利用9月14日、15日上午行駛國道。

高公局研判，中秋連假難走及好走時段如下：

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9月13日、14日，上午為南向車多難走時段

(一)欲行駛西部國道南向之民眾，請避開上午國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西等車多難走路段，改為下午及夜間好走時段行駛。

(二)欲行駛國5前往宜花東地區之民眾，符合高乘載管制(HOV)規定3人以上之小型車輛，可利用上午HOV時段(7-12時)。

惟HOV時段內之前兩小時為消化整理高乘載前湧入之車流，建議可利用10-12時之時段；非HOV車輛如要上午時段出發前往宜花東地區，則請改走台9線等替代道路，或改到下午16時後之好走時段行駛國5。

9月14日、15日，下午為北向車多難走時段

(一)欲行駛西部國道北向之民眾，建議利用上午時段或改走台61線西濱快速公路等替代道路。

(二)欲行駛國5前往台北方向之民眾，符合高乘載管制(HOV)規定3人以上之小型車輛，可利用HOV時段(14-21時)。

惟HOV時段內之前兩小時為消化整理高乘載前湧入之車流，故建議可利用17-21時之時段；至非HOV車輛則建議利用上午時段提早出發；另下午13-17時從頭城行駛台9線至坪林銜接國5較行駛國5通過雪隧較省時，故可多加利用台9線北返。

▲108年中秋連價國道收費措施。（圖／高公局提供）

若用路人無法避開壅塞時段出發，可行駛高公局規劃之4條長途及7條短途替代道路。長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議民眾在高速公路易壅塞地區儘量利用省縣道，不要上易壅塞的國道路段，均衡各級道路的使用。

另為分散車流及抑制短途旅次，本次中秋連假收費措施為9月13日至15日實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費及深夜0-5時暫停收費。