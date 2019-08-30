聽某嘴大富貴！遇BMW國道比中指逼車　妻一句話化解危機

記者陳豐德／新北報導

林姓男子24日晚間9時許開車載著妻小，一家人從林口交流道匝道處要上國道時，一輛黑色BMW突打方向燈就要切入車道，林男按了一聲喇叭提醒，沒想到對方竟氣得數度逼車，還搖下車窗比中指，差點害得林男失控撞上貨車，好在老婆在旁勸說「檢舉他就好，我們一家大小都在車上。」讓林男沉住了氣事後向警方檢舉，逼車駕駛遭開最高2萬4千元的罰單，並吊扣牌照3個月。

▲BMW國道逼車比中指，駕駛妻一句話化解危機。（圖／記者陳豐德翻攝）



根據林男的行車紀錄器，當時他從林口文化一路最內側車道左轉，準備接林口交流道入口匝道時，右方車道的「小黑」BMW轎車打了方向燈，就侵犯到林男原本要行駛的車道，林男短按一聲喇叭提醒後就加速前進，沒想到對方竟立即加速到林男車旁比中指狂吠，還數度逼車，其中一次差點害林男撞上貨車。

林男妻子坐在副駕連忙安撫情緒，向丈夫說「不要理他、讓他，我們一家大小都在車上，檢舉他就好。」之後小黑又數度在前方急踩煞車，林男返家後立即後將整個逼車過程的行車紀錄影像下載，向國道公路警察局提出檢舉。

國道警方檢視整個過程，自小客車行為已違反道路交通管理處罰條例第43條1項3款任意以迫近驟然變換車道之不當方式迫使他車讓道，可處新臺幣6千元以上，2萬4千元以下罰鍰；另依該條例第43條第4項規定，並吊扣該汽車牌照3個月，已依法製單舉發。

網友看到影片留言表示「聽老婆的話就對了！」、「聽某嘴大富貴」、「有時按喇叭是提醒，並非惡意，但，總是有人莫名奇妙」、「喇叭過敏症發作」、「不知道能不能修法加重一點，不然再有錢也會做出這種舉動」、「開米槳2萬4，就像我們花240，有差嗎」。

國道警方表示，鑑於惡意逼車往往易造成自身及其他用路人極大危險，本局將列為加強執法取締項目，並將增派偵防車，不定時巡邏以行車影像蒐證，以遏止惡意逼車違規不法行為。建議用路人若是遇到惡意逼車，不要直接與對方起衝突，可在事後用行車紀錄影像方式，上傳到國道公路警察局的檢舉專區提出檢舉，檢視查證違規屬實，警方將依法處罰。