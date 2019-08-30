疑衝過頭國道上倒車！公路坦克煞不住　賓士車瞬間夾爆駕駛身亡

▲國道1號南向新營路段發生死亡車禍，一輛賓士車在外側車道倒車，被後方半聯結車嚴重追撞，賓士車車體嚴重變形毀損，駕駛人送醫不治。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南向288.5公里新營路段，8月30日清晨4時52分許發生死亡車禍，一輛賓士車疑開過頭，在外側車道倒車，被後方外側車道營業半聯結車追撞，賓士車車體嚴重變形毀損，駕駛人74歲張姓男子受困車體，經消防人員搶救送醫仍宣告傷重不治，全案肇事原因及相關責任由國道警察四大隊調查偵辦中。

據了解， 8月30日清晨4時52分許，國道1號南向288.5公里新營路段發生一起死亡車禍，1部由74歲張姓男子駕駛的賓士車輛，不明原因在外側車道倒車，結果後方的營半聯結車，因未注意車前方狀態，追撞賓士車，造成賓士車車體嚴重毀損變形，張男受困變形車體內，2部車車禍後，占用外側路肩及新營交流道出口匝道直線車道，國道警方據報立即派員到場管制交通，並蒐證勘查測繪。

台南市消防局新營分隊據報，馬上出動消防人車及救護車前往搶救，消防人員將受困駕駛座的張男搶救出來，以救護車送柳營奇美醫院，張男疑頭部、胸部重創傷勢嚴重，於上午6時57分許宣告急救無效死亡。營半聯結車駕駛人則未受傷，國道警方對肇事雙方駕駛人進行酒測，雙方均無酒精反應。

國道警方為預防車禍發生，緊急封閉南向外側車道、路肩及上、下交流道的匝道口各一，造成車流大塞車，直到上午8時30分才排除障礙後，漸漸恢復正常運行。

目前肇事原因及相關責任料國道警察第四隊刑事組及新營分隊調查釐清偵辦中。