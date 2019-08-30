管碧玲曝也曾被中央卡過！批韓國瑜：外行人作秀令人搖頭

▲韓國瑜參加摩天輪招商說明會。（圖／記者賴君欣攝）



記者呂欣玫／綜合報導

高雄市長韓國瑜打出的「愛情摩天輪」政策30日召開說明會，28日還喊話中央能跟高雄配合，「不要再卡來卡去」。對此，立委管碧玲30日批評，現在可行性有嗎？幕僚又讓市長變成外行人作秀，用政治操作把責任推給別人，實在令人搖頭！

高市府30日召開「愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會」，邀請陸續表達投資意願的國內外開發商及其他潛在投資者與會，由韓國瑜帶領廠商俯瞰4處可能開發基地，包括高雄港蓬萊碼頭4-8號碼頭、16-18碼頭、21號碼頭，以及第69期重劃區，並有望在2020年開始施工，韓國瑜日前受訪時也說，「非常期待中央能跟高雄配合，不要再卡來卡去。」

對此，管碧玲30日透過臉書批評，「中央從前也卡過我！卡不卡有理由，不會衝著韓市長！」她指出，當初她擔任文化局長時，想要在蓬萊港區設立國家藝術表演中心，「結果中央卡我！港區土地無法釋放！我的計劃比愛情摩天輪更好，我都被卡了！如果這次愛情摩天輪被卡，不是衝著你來喔！這是我可以做見證的！」

管碧玲說，當初爭取港區的過程中，她考慮過現在的台鋁，後來變成爭取16到18號碼頭，結果還是被卡，心裡當然有遺憾，但是她知道國家整體開發建設，有很多必須考量的因素，產業發展的布局，無法只做單一思考，「中央卡我，有時是民進黨執政，有時是國民黨執政，我都沒有感到中央是衝著我來」。

管碧玲強調，「如果選這個地方，會卡韓市長的，不是誰，而是一部法律，叫做文化資產保護法」今天的程序，整個是不對的，規劃重大建設，總要先做研究和協調，才能找到可行性，「現在，可行性有嗎？協調得成嗎？一片空白，等於幕僚又讓市長變成外行人作秀，然後當作政治操作，用來當作把責任推給別人的藉口，實在令人搖頭！」