5聲明堅定愛國爆紅！白名單手搖一沐日喊「後會有期」　1原因收2分店

▲一沐日為了品質，宣布要收掉2間店。（圖／翻攝自一沐日粉絲專頁）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前「手搖飲之亂」讓許多台灣人發起拒喝，當時擠身白名單的中部手搖飲「一沐日」因為堅定愛國，5聲明讓萬人超感動，「太有氣魄了，要用新台幣支持。」沒想到一沐日30號下午在粉絲專頁發出道歉聲明，直呼「店可以收，品質不能降」，公告因為無法顧及品質，將收掉2間分店，讓常客都很不捨。

一沐日30日下午4時許，在粉絲專頁貼文「店可以收，品質不能降」，說很少有人關店會告知消費者，但他們就是想講，「因為老闆說，店可以收，品質不能降，所以，我們默默地收掉了靜宜、大智兩家門店。」

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▲店家將收掉靜宜、大智店。（圖／翻攝自一沐日粉絲專頁）

一沐日指出，雖然這2間店有不同的收店理由，但他們都有著相似的情緒，畢竟大家都共事了很久，「如果不是有所堅持，我們也很難做出這個決定。」一沐日說，因為人手不足，店家對於品質要求又極為苛刻龜毛，在左右拉扯的情況下，最後決定收掉2家店。

「要跟台中海線及東區的朋友說聲抱歉！」一沐日表示很感謝消費者多年的支持，希望大家原諒店家對品質的高度要求。最後一沐日給出承諾，「在人員充足及產品品質穩定的情況下，絕對會再次到這些區域展店服務大家」，並用hashtag道歉「#請原諒我們的任性」。

看到貼文後，網友紛紛不捨留言或為店家加油打氣，「拜託能一直讓我喝><」、「希望新竹店加油，現上手搖只喝你們的」、「我們都支持一沐日」、「在靜宜喝了一試成主顧，幫靜宜學生QQ」、「這年頭為了品質而堅持的沒有幾個了，好險我們還有一沐日」、「什麼！！這樣我以後不就沒地方可以喝了QQ！」

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