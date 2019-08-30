好市多「育兒神器」出包召回！矽膠吸嘴有「窒息風險」　2方法自我檢測

▲Contigo兒童水壺在美國傳出有窒息風險。示意圖非本文款式。（圖／翻攝Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者葉國吏／綜合報導

被許多父母喜愛、好市多熱賣商品Contigo兒童水壺，因其矽膠吸嘴傳出可能脫落造成兒童窒息風險，在美國已經展開召回行動。

根據《CNN》報導，Contigo公司目前已經收到149起投訴，其中有18起是矽膠吸嘴脫落，被兒童含在嘴裡。總公司對此在官網上宣布，將召回2018年4月-2019年6月所銷售的水壺，並提供自我檢測手中的水壺是否為缺陷產品的方法。

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官網影片透露，此次有瑕疵的兒童水壺的矽膠吸嘴有個黑色底座，可以先用手指推看看，觀察吸嘴跟黑色底座是否有無固定，甚至可能一拉就把矽膠吸嘴從黑色底座上拔起。好市多也跟進，發送通知給有購買該款水壺的會員，表示只要有購買商品號碼1119280「Contigo防漏兒童吸管水瓶三件組」的會員，請攜帶商品至賣場退貨

▲▼Contigo官網提供自我檢測的方法。（圖／翻攝Contigo網站）

▲兒童水壺出包，好市多通知退貨。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

Contigo兒童水壺有許多爸媽心目中的神器之一，不過其矽膠吸嘴的清潔問題一直為人詬病。在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說就有許多父母發文，透露Contigo的矽膠吸嘴發霉、卡垢問題，但由於矽膠吸嘴可以確保小孩不被戳傷，仍是有不少父母購買。

▼有家長抱怨Contigo兒童水壺的矽膠吸嘴容易發霉。（圖／翻攝Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）