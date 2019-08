佛州全境緊急狀態！「怪獸多利安」直撲　CNN：佛州東岸30年最強颶風

▲ 根據預測,多利安將增強至4級颶風,並於9月2日登陸。(圖/翻攝自美國國家颶風中心)

記者詹雅婷/綜合報導

颶風多利安(Hurricane Dorian)來勢洶洶,料本週末橫掃美國佛羅里達州中部,佛州全境已進入緊急狀態。目前美國總統川普已宣布取消波蘭出訪行程,拍影片強調此次颶風的風力相當大,並以「怪獸等級」(monster)來形容多利安颶風。CNN指出,颶風多利安可能成為佛州東岸過去30年來最強颶風,威力勝過1992年8月奪走65條人命的五級颶風安德魯(Hurricane Andrew)。

路透社報導,颶風多利安稍早已增強至2級颶風,料未來幾天內會增強至4級颶風,並於9月2日登陸佛州,包含美國太空總署(NASA)、美國空軍在內等多個太空機構的發射場都在暴風範圍內。

川普稍早也轉推美國國家氣象局(NWS)的颶風資訊,並在影片中提到,多利安的威力現正持續增強中,且風力以驚人速度增加,目前食物、飲用水正在運往佛州的路上。佛州州長迪尚特(Ron DeSantis)29日把緊急狀態區域從26郡擴大至佛州全境,而喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)則是宣布12郡進入緊急狀態,著手進行防災作業。

▲ 美國國家氣象局呼籲民眾盡快準備預防措施,強調颶風多利安將帶來威脅性命的巨浪、破壞性極大的強風及豪雨。(圖/路透社)

根據美國國家颶風中心(NHC)當地時間29日晚間11時的統計數據,目前多利安位在巴哈馬群島東北東約474公里處,以每小時19公里的速度朝西北方移動,最大風速約為每小時169公里。根據預測,巴哈馬群島部分地區當地30日將發布颶風警報。

目前當局已展開相關防災作業,讓佛州可可海灘(Cocoa Beach)當地居民在當地30日可以裝填沙包,多個城鎮已啟動24小時緊急人員輪班機制,並開始檢查排水管、備用發電機等設備。此外,根據邁阿密電視台WSVN取得的畫面,當地超市已出現搶購物資的排隊人潮。

美國國家颶風中心進一步表示,佛州居民在本周六(8月31日)就會感受到多利安的威力,預計2日登陸後,9月3日會滯留在佛州中部。

There's an increasing chance for #Dorian to bring a triple-threat of dangers to the Florida east coast...



life-threatening storm surge

devastating hurricane-force winds

heavy rains



The onset of tropical storm force winds could be as soon as Saturday evening.

Prepare NOW. pic.twitter.com/Moes49tcyu