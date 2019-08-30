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佛州全境緊急狀態！「怪獸多利安」直撲　CNN：佛州東岸30年最強颶風

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▲▼ 颶風多利安（Hurricane Dorian）來勢洶洶，料本週末橫掃美國佛羅里達州中部。（圖／翻攝自美國國家颶風中心）

▲ 根據預測，多利安將增強至4級颶風，並於9月2日登陸。（圖／翻攝自美國國家颶風中心）

記者詹雅婷／綜合報導

颶風多利安（Hurricane Dorian）來勢洶洶，料本週末橫掃美國佛羅里達州中部，佛州全境已進入緊急狀態。目前美國總統川普已宣布取消波蘭出訪行程，拍影片強調此次颶風的風力相當大，並以「怪獸等級」（monster）來形容多利安颶風。CNN指出，颶風多利安可能成為佛州東岸過去30年來最強颶風，威力勝過1992年8月奪走65條人命的五級颶風安德魯（Hurricane Andrew）。

路透社報導，颶風多利安稍早已增強至2級颶風，料未來幾天內會增強至4級颶風，並於9月2日登陸佛州，包含美國太空總署（NASA）、美國空軍在內等多個太空機構的發射場都在暴風範圍內。

川普稍早也轉推美國國家氣象局（NWS）的颶風資訊，並在影片中提到，多利安的威力現正持續增強中，且風力以驚人速度增加，目前食物、飲用水正在運往佛州的路上。佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）29日把緊急狀態區域從26郡擴大至佛州全境，而喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）則是宣布12郡進入緊急狀態，著手進行防災作業。

▲▼ 颶風多利安（Hurricane Dorian）來勢洶洶 。（圖／路透社）

▲ 美國國家氣象局呼籲民眾盡快準備預防措施，強調颶風多利安將帶來威脅性命的巨浪、破壞性極大的強風及豪雨。（圖／路透社）

根據美國國家颶風中心（NHC）當地時間29日晚間11時的統計數據，目前多利安位在巴哈馬群島東北東約474公里處，以每小時19公里的速度朝西北方移動，最大風速約為每小時169公里。根據預測，巴哈馬群島部分地區當地30日將發布颶風警報。

目前當局已展開相關防災作業，讓佛州可可海灘（Cocoa Beach）當地居民在當地30日可以裝填沙包，多個城鎮已啟動24小時緊急人員輪班機制，並開始檢查排水管、備用發電機等設備。此外，根據邁阿密電視台WSVN取得的畫面，當地超市已出現搶購物資的排隊人潮。

美國國家颶風中心進一步表示，佛州居民在本周六（8月31日）就會感受到多利安的威力，預計2日登陸後，9月3日會滯留在佛州中部。

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