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4級颶風「多利安」將直撲佛州！川普取消波蘭行：我留在這裡很重要

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▲▼颶風「多利安」（Hurricane Dorian）襲擊波多黎各，並將於本周末登陸佛州。（圖／路透社）

▲颶風「多利安」造成波多黎各部分地區淹水，將於本周末登陸佛州。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

颶風「多利安」（Hurricane Dorian）預計在本周末襲擊美國東部的波多黎各，並於9月2日登陸佛羅里達州，美國氣象單位預測，多利安抵達佛州時將成長為4級颶風，最高風速可達到每小時130英里（209公里，相當於17級陣風）。為了應變颶風可能帶來的災難，美國總統川普宣布取消出訪波蘭的行程。

川普受訪時提到，「我留守在這裡是件非常重要的事，這次颶風看起來會非常非常大」。川普原定要前往波蘭，參加納粹入侵80周年的紀念儀式，副總統潘斯（Mike Pence）將會代替川普出訪。白宮一名高級官員表示，由於國家颶風中心在29日預測多利安會長成4級颶風，川普才做出此決定。

2017年時，颶風瑪莉亞重創波多黎各，造成超過2600人死亡，當時川普政府因延遲救災，且隱瞞死傷數據，受到廣大批評。

▲▼颶風「多利安」（Hurricane Dorian）襲擊波多黎各，並將於本周末登陸佛州。（圖／路透社）

▲多利安結構完整。（圖／路透社）

多利安目前已經掃過美屬、英屬維京群島以及波多黎各，帶來了強勁的陣風和降雨，雖然並未直撲波多黎各，但在東北部城市巴阿蒙（Bayamon），一名80歲的老先生因為想要清理自己家屋頂，被強風從屋頂上吹落，不幸死亡。美聯社報導，節制當地時間28日下午，大約有2萬3千戶停電。

目前多利安正朝著西北移動，且正經過溫暖的大西洋海域，威力逐漸增強中，預計本周末至下周一會直撲佛州。

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