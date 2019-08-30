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FBI監控至少3年！抓到他收國安局贈禮　華府智庫台裔研究員被捕

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▲▼華府智庫研究員安大維（David An）涉嫌收受台灣國安局贈禮而遭FBI逮捕。（圖／翻攝自臉書）

▲華府智庫研究員安大維涉嫌收受國安局贈禮。（圖／翻攝自臉書）

記者王致凱／綜合報導

美國國務院前官員、華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）台裔研究員安大維（David An），因3年前收受台灣國安局的贈禮而遭到聯邦調查局（FBI），但他並未向聯邦調查局坦白，同時被抓到涉犯房貸詐欺，於14日遭刑事起訴。

根據新聞網站Daily Beast報導，安大維家庭3年前收到台灣國安局贈送的洋酒和嬰兒用品等禮物，本案的癥結點在於，國安局為情報機構，而安大維正好是一名具有「安全許可」研究員，在國務院工作期間一度持有最高安全許可。

具有「安全許可」的人士需要回報是否與外國官員接觸，或是收受外國官員贈與的禮物。聯邦調查局曾經對此向安大維問話，但他並不承認此事，之後卻又被爆出造假租約騙取房屋貸款案件，聯邦調查局遂將其逮捕。安大維於8月14日遭拘捕，並已經獲法院具結釋放。

報導指出，目前還不清楚FBI從何時開始調查安大維，但根據反情報部門透露，FBI探員早在2016年3月份就曾監聽到安大維與台灣官員通聯。FBI沒有公開與安大維接觸的台灣官員身份，僅以代號TAW1、TAW2、TAW3稱呼，其中有官員曾在國安局工作。

報導指，在2016年6月一次聚餐中，熟悉中文的FBI探員監聽到安大維與TAW3和另一名台灣官員之間的對話。據稱，官員鼓勵安大維多向他們諮詢，並提到會提供他某種幫助。在餐會上，探員還聽到有關「非機密」、「無人機」等字眼，並且把拿出一捆紙交給對方。這場聚會後一個月，安大維的妻子就收到TAW3和另一名台灣官員贈與的禮物，包括酒和兒童衣服。

安大維2年後接受FBI訪談，被多次問及是否與外國官員持續接觸，以及是否收受外國官員贈與的禮物，但他均未據實以報。此外，FBI監聽期間還發現，安大維利用假的租屋契約向銀行申請貸款。

據了解，安大維的父母為台灣人，根據他的LinkedIn個人簡歷，他曾在2009年2月至2014年10月間任職於美國國務院，擔任資深政治軍事事務官員，之後於2015年11月至2016年7月任職於洛克希德馬丁公司，擔任資深專案經理。

安大維現任「全球台灣研究中心」研究員，根據智庫網站資料，安大維於洛克希德馬丁期間主要聚焦在薩德飛彈防禦系統「THAAD」相關研究工作。目前，「全球台灣研究中心」網站已經將其簡歷撤下。

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