收「台灣官員送的洋酒、嬰兒服」…FBI逮台裔研究員　情報人員代號曝光





▲安大維學經歷佳，但私下被FBI盯上。（圖／翻攝自安大維臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）研究員安大維（David An），因涉嫌收受台灣國防部官員的禮品，以及以假租約申請銀行貸款而遭到FBI逮捕。對此GTI表示，安大維6月已離職，且上述行為是在他進入GTI前發生的，不清楚詳細細節，沒有進一步評論。

根據美國新聞網站《野獸日報》（Daily Beast）報導，屋大維過去先後任職於美國國務院東亞暨太平洋事務局、國防部承包商，涉嫌收受台灣國安官員贈送的洋酒和嬰兒服等禮品，並且以捏造的租約申請銀行貸款。美國聯邦調查局（FBI）在經過3年的觀察與蒐證後，於14日逮捕安大維，隨後具結釋放。

GTI副董事長胡兌昀指出，安大維於2016年夏末加入團隊，但今年6月已經離職，他所涉及的不當行為都發生在他加入GTI之前。GTI對案件內容並不清楚，且該案目前已經進入司法程序，團隊對此沒有進一步的評論。針對安大維涉嫌收受台灣國安官員禮品，駐美國台北經濟文化代表處也表示不加評論。

▲安大維自2007年即進入美國國務院工作。（圖／翻攝自安大維臉書）

報導引述華府聯邦法庭文件指出，FBI注意到安大維從2016年開始，多次和台灣國安官員會晤。幹員在當年一場駐舊金山台北經濟文化辦事處舉辦的活動中，已對他進行監控，發現他與任職於台灣情報單位、代號「台灣一號」（TAW1）的官員有互動；到了當年3月，安大維與代號台灣三號（TAW3）的國安局官員聯繫與見面。

報導指出，在安大維與台灣三號及另一名台灣官員在舊金山一家餐館的談話中，FBI監聽到3人多次提及「非機密等級」和「無人機」等字眼，屋大維還轉交一份文件給台灣官員。安大維的妻子也收下了台灣國安官員餽贈的洋酒與嬰兒服。

報導指出，安大維因為曾在國務院工作，也曾在美國國防部承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）擔任資深專案經理，負責又名「薩德反導系統」的終端高空防衛系統（THAAD）專案，因此獲得美國官方安全認證，依法必須接受調查。

對於接受台灣官員餽贈，安大維始終否認確有其事；至於捏造租約，安大維則表示，當初請友人幫忙簽署假租約向銀行申辦貸款，是因為自己額外做的Airbnb未能如期收到租金，才會需要申請貸款填補資金缺口。FBI認為他在接受餽贈一事上說謊。

39歲的安大維是台灣移民二代，在加州大學聖地牙哥分校習得碩士學位，2018年更獲頒該校40歲以下傑出校友的榮譽。此外，安曾到北京大學作交換生，也在美國駐北京大使館實習過，他在2007年即進入美國國務院工作，2015年11月轉到洛克希德馬丁擔任資深專案經理，隔年夏末加入GTI，而離開GTI的理由是「為完成個人學位論文」。