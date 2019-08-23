妙齡女花錢到屏東學習潛水　色教練伸魔掌直搗神秘地帶

▲屏東縣一名潛水教練被控猥褻女學員，屏東地院依強制猥褻罪判處有期刑1年6個月 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片 ）

記者陳崑福／屏東報導

北部地區一名女子南下屏東縣學習3天的潛水課程，在最後一天課程中，她指控遭潛水教練以手指性侵，檢方依妨害性自主罪起訴；法官審理，認為這名色教練涉及猥褺情事，依強制猥褺罪判處有期徒刑1年6個月。

判決書說，被告在屏東縣經營潛水站兼任教練，教導來店學員學習自由潛水。一名住在北部的女子於2017年年5 月間，自網路得知這家潛水站評價很不錯，即以通訊軟體與張連繫後，約定於同年7 月間，到這潛水站學習潛水，為期3 日。

在最後一天下午，在10公尺深的泳池練習自由潛水中的「準備呼吸」課程時，讓學員嘴咬呼吸管，全身須放鬆趴在水面，雙腿外開，需放鬆至如同睡著一般，教練負責在她身旁輔助、教導她練習，因見她練習時無法持續保持平衡於水面，認為有機可乘。

以為防止被害人下沈為由，將右手手心朝上方式放置於被害人下腹部處，在被害人練習準備呼吸時，全身處於放鬆時，隔著Ａ女泳褲，以右手觸碰被害人下體，對被害人進行猥褻行為。

被害人感覺有異，藉故至廁所使用手機通訊軟體LINE機會，向網友群組提出練習自由潛水時，教練的手應該放置何處疑問，未即時得到回應。此時，其心中因不確定教練係故意抑或不小心觸碰，且考量學費已繳及南北路途遙遠因素，返回泳池續與教練練習「準備呼吸」，並要求教練將右手放置其上腹部，嗣後其練習準備呼吸之效果仍不佳。

該教練見狀，接續前開乘機猥褻犯意，以手放在其女下腹部位置始能不影響Ａ女練習為由，得其同意後，重新將右手放置於其下腹部處，在其再次練習準備呼吸時，隔著其泳褲，以右手撫摸其下體。其驚覺上情後，立即上岸離開泳池，至廁所以手機傳送訊息至LINE群組求救，並由LINE群組某網友報警處理後，移送法辦。