880萬會員+自然美48年品牌 　東森自然美店長：產品好營收穩客源增

▲結合線上線下！ 東森自然美帶生力軍拓展市場。(採訪／記者唐詠絮；撰稿／記者鍾欣妍；剪輯／記者謝婷婷)

▲員林大仁店長林秀慧對東森自然美相當有信心。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

看準東森自然美前景，員林大仁店長林秀慧，為了讓各地消費者都能就近享受優質服務和產品，7月間在台中大里及大墩霸氣再開2家店，林秀慧也說，從事美容行業20多年來，沒有像這一次加盟東森自然美這麼高興，因為有東森購物880萬會員做線上、線下導客，讓他這幾個月以來，到店消費的客源增加了許多。

▲林秀慧對到店顧客介紹產品。

為何如此鍾愛東森自然美？林秀慧說，媽媽在台中大里從事美容業，從小跟在她身邊耳濡目染，雖然就讀食品科，但卻從事會計工作，最終發現自己最愛的還是美容，30歲那年毅然創業，至今已經有數年的時間，但就在兩年前事業出現瓶頸，一切就在東森自然美出現後，讓她重燃起信心。

▲林秀慧做水光標靶。

林秀慧指出，轉型加入東森自然美之後，透過「東森集團會員中心」精準導客，能增加加盟店的業務能量，對於加入東森自然美充滿信心，因為東森自然美給予所有的美容老師，包含吃住在內，有5週的培訓，這是過去在一般地方性美容SPA店沒有這樣好的教育訓練及專業的養成，他們對展店極具信心。

▲林秀慧介紹東森自然美產品。

林秀慧說，自然美擁有的是在地48年的招牌名聲，再加上有東森購物的880萬會員，前景自然看好，目前在她店裡的美容師，都是精心挑選，在專業的教育培訓後，也都能獨當一面，讓到店消費的顧客都非常安心和放心。

▲東森集團總裁王令麟(左2)兩度親自到店探訪，讓林秀慧「揪感心」、對未來發展更有信心。(資料照)



她特別對總裁王令麟表達感激與感謝，尤其在總裁王令麟親自體驗美容Spa課程，做了4次的水光標靶，見證東森自然美讓皮膚Q彈發亮的神奇效果後，到店的男性顧客更是明顯增加。

▲林秀慧與美容師合影。

林秀慧也透露，加盟東森自然美後，到店的消費者每個月都人數激增，而自己最多一天也曾做過7個客人，以1個客人2小時計算，等於1天有14小時都在工作，但她愈做愈高興，除了可讓每個服務的顧客都有個美麗的外表，擁有好心情外，最重要的是東森自然美不只使她展店營收穩定，也因為有好產品客源不斷，更讓她有信心繼續下一步未來，更希望有更多的人一起加入東森自然美的行列。

▲東森自然美員林大仁店。

東森自然美員林大仁南店 地址:彰化縣員林市大仁南街60號 電話:(04)8361773

東森自然美大里東榮店 地址:台中市大里區東榮路一段77號 電話:(04)24839118