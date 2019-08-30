　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

880萬會員+自然美48年品牌 　東森自然美店長：產品好營收穩客源增

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲結合線上線下！ 東森自然美帶生力軍拓展市場。(採訪／記者唐詠絮；撰稿／記者鍾欣妍；剪輯／記者謝婷婷)

▲員林大仁店長林秀慧對東森自然美相當有信心。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林大仁店長林秀慧對東森自然美相當有信心。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

看準東森自然美前景，員林大仁店長林秀慧，為了讓各地消費者都能就近享受優質服務和產品，7月間在台中大里及大墩霸氣再開2家店，林秀慧也說，從事美容行業20多年來，沒有像這一次加盟東森自然美這麼高興，因為有東森購物880萬會員做線上、線下導客，讓他這幾個月以來，到店消費的客源增加了許多。

▲員林大仁店長林秀慧對東森自然美相當有信心。（圖／記者唐詠絮攝）

▲林秀慧對到店顧客介紹產品。

為何如此鍾愛東森自然美？林秀慧說，媽媽在台中大里從事美容業，從小跟在她身邊耳濡目染，雖然就讀食品科，但卻從事會計工作，最終發現自己最愛的還是美容，30歲那年毅然創業，至今已經有數年的時間，但就在兩年前事業出現瓶頸，一切就在東森自然美出現後，讓她重燃起信心。

▲員林大仁店長林秀慧對東森自然美相當有信心。（圖／記者唐詠絮攝）

▲林秀慧做水光標靶。

林秀慧指出，轉型加入東森自然美之後，透過「東森集團會員中心」精準導客，能增加加盟店的業務能量，對於加入東森自然美充滿信心，因為東森自然美給予所有的美容老師，包含吃住在內，有5週的培訓，這是過去在一般地方性美容SPA店沒有這樣好的教育訓練及專業的養成，他們對展店極具信心。

▲員林大仁店長林秀慧對東森自然美相當有信心。（圖／記者唐詠絮攝）

▲林秀慧介紹東森自然美產品。

林秀慧說，自然美擁有的是在地48年的招牌名聲，再加上有東森購物的880萬會員，前景自然看好，目前在她店裡的美容師，都是精心挑選，在專業的教育培訓後，也都能獨當一面，讓到店消費的顧客都非常安心和放心。

▲▼王令麟親訪東森自然美台中大里、大墩店。（圖／ETtoday）

▲東森集團總裁王令麟(左2)兩度親自到店探訪，讓林秀慧「揪感心」、對未來發展更有信心。(資料照)

她特別對總裁王令麟表達感激與感謝，尤其在總裁王令麟親自體驗美容Spa課程，做了4次的水光標靶，見證東森自然美讓皮膚Q彈發亮的神奇效果後，到店的男性顧客更是明顯增加。

▲員林大仁店長林秀慧對東森自然美相當有信心。（圖／記者唐詠絮攝）

▲林秀慧與美容師合影。

林秀慧也透露，加盟東森自然美後，到店的消費者每個月都人數激增，而自己最多一天也曾做過7個客人，以1個客人2小時計算，等於1天有14小時都在工作，但她愈做愈高興，除了可讓每個服務的顧客都有個美麗的外表，擁有好心情外，最重要的是東森自然美不只使她展店營收穩定，也因為有好產品客源不斷，更讓她有信心繼續下一步未來，更希望有更多的人一起加入東森自然美的行列。

▲▼ 彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲東森自然美員林大仁店。

東森自然美員林大仁南店  地址:彰化縣員林市大仁南街60號   電話:(04)8361773
東森自然美大里東榮店  地址:台中市大里區東榮路一段77號  電話:(04)24839118

ET快訊
半夜呻吟聲超大！妹子驚「內褲噁男站門外看片」還留藏頭情詩
嘉義槍擊案3F房客持「長槍」猛轟！下秒衝1樓挾持　他混亂中逃
租屋女2個月電費噴7000！她到陽台看電錶超多線　房東6字回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

公信力UP！台大幹細胞專家當顧問　東森自然美拚「科學美容」領頭羊

保養品選對成分為肌膚打好健康底　醫師：可媲美醫美

東森自然美積極展店　王令麟親赴員林讓加盟主士氣大振：再開2家

東森自然美加盟主再展店　王令麟二度親訪讓店東「揪感心」

880萬會員+自然美48年品牌 　東森自然美店長：產品好營收穩客源增

全台最大室內碼頭上線啦！帶孩子放電的新選擇　寶熊漁樂碼頭免費入場超划算

家有小一新鮮人？必備神器保護學齡兒的靈魂之窗　養眼計畫做起來

熱風猛吹頭皮、頭髮吹完更毛躁！女孩們吹頭髮容易犯錯的4個小動作

保養品選對成分為肌膚打好健康底　醫師：可媲美醫美

【廣編】明星藝人每日順暢機密！連夏宇禾都大推的益生菌

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

爆新鮮牛肉湯、香甜虱目魚粥 老司機帶你吃透台南私房美食

880萬會員+自然美48年品牌 　東森自然美店長：產品好營收穩客源增

全台最大室內碼頭上線啦！帶孩子放電的新選擇　寶熊漁樂碼頭免費入場超划算

家有小一新鮮人？必備神器保護學齡兒的靈魂之窗　養眼計畫做起來

熱風猛吹頭皮、頭髮吹完更毛躁！女孩們吹頭髮容易犯錯的4個小動作

保養品選對成分為肌膚打好健康底　醫師：可媲美醫美

【廣編】明星藝人每日順暢機密！連夏宇禾都大推的益生菌

飲品限時第二杯半價！「點餐加飲料」現折50元　怡客咖啡歡慶25週年

700件商品「加1元多1件」！屈臣氏再送免費貼圖、百元提貨券

拿鐵、卡布奇諾限時買一送一！邊喝咖啡還能洗衣服買菜　全家南台灣最大複合店來了

曾之喬手上這顆Delvaux Pin圓筒盆栽小包，火紅到韓國、歐美

每天限量23碗！三重神秘拉麵飄蒜香　還有1公分叉燒、和牛貢丸

超美玫瑰伯爵戚風蛋糕、小塔甜點　7間好吃又好拍的餐廳

Skype為果粉打造訊息、影音新功能　還可分割聊天介面

起底「吳亦凡正妹新歡」是鹿晗女友學妹！秘戀證據曝光　「皮卡丘」曖昧傳情

世籃賽／華克不在乎外界質疑美國隊　波波維奇更不擔心

犀牛寶寶從母姓…「騷癢癢」爽到尾巴捲起：力道OK！

台灣人從小就「習慣喝熱水」！　連日本人都納悶…網：結果一堆食道癌

遭指「大哥的女人」　張淑晶怒告周刊…嘆「爸爸想安樂死」

樓下情侶又吵架！　八卦2狗「興奮衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

鄭元暢「妳不可以喜歡別人」狂撩孟美岐！　主持人一看台下：現場女生都哭了

消費熱門新聞

全台最「巨美」！全聯首家「旗艦..

史上最難拿！好市多「益智蛋卷」..

遠離「壞口氣」！從護牙齦開始

老饕這樣喝！58金高「千日醇」..

全台最大室內碼頭上線啦！

超商「奶茶新軍」報到！鴻福堂港..

好市多健康食品塑化劑竟超標5倍

拿鐵、卡布奇諾限時買一送一！邊..

連機油都有賣！超商也買得到「好..

家有小一新鮮人必備養眼神器

飲品限時第二杯半價！怡客咖啡「..

2杯只要1元！超商「現調飲品」..

關心農民的好品牌　慕鈺華蔥油餅

更多熱門

相關新聞

保養品選對成分　醫：可媲美醫美

在不同年齡階段，所面對的肌膚問題也不盡相同，醫美醫師江妤指出，年輕女生在乎美白，熟齡女性較針對細紋、鬆弛等問題，但都對長斑有相同困擾；而最根本的問題是肌膚的健康程度，最基本就是把保濕、防曬這兩件事做好，並且選擇成分天然、適合的保養品，長期下來，也能達到跟醫美不相上下的效果。

幹細胞專家加入！自然美公信力UP

PChome24h購物加入i郵箱取貨配送

東森購物攜手Dyson推獨家破盤價

台南麻豆文旦禮盒　網購銷量飆漲4倍

關鍵字：

東森自然美東森購物Spa水光標靶林秀慧

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍！

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

她遭甩20耳光　13人全被送辦

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

千金床戰水電工！冷氣壞了客廳直接脫

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面