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俄暖心設計師點頭了！確認9月來台　親送石虎簽名照「給台灣❤」

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▲▼俄暖心設計師點頭了！確認9月來台　親送石虎簽名照。（圖／翻攝自臉書／駐俄代表處）

▲俄暖心設計師卡佳（左）與駐俄代表耿中庸（右）。（圖／駐俄代表處）

記者柯沛辰／台北報導

交通部觀光局集集彩繪列車日前爆出圖庫風波，引發各界熱議。俄羅斯設計師卡佳（Катя Молодцова）得知後，不僅大方繪製3張全新石虎圖，還無償贈予台灣使用，感動無數網友。我駐俄代表處29日與卡佳本人會面後，順利邀請卡佳在今年9月訪台，屆時可能參加列車亮相典禮。

觀光局耗資300萬元，邀旅美設計師江孟芝聯手打造集集彩繪列車。事後卻被踢爆圖中動物是花豹，不是石虎，圖片是取自shutterstock圖庫，而且車廂內多項「創意設計」與美國多項創意設計雷同。

請繼續往下閱讀...

▲▼左圖為彩繪列車中的石虎，右圖為石虎。（圖／左台鐵提供，右特生中心提供）

▲左為引發爭議的彩繪列車「石虎」，右為石虎寶寶。（圖／台鐵、特生中心提供）

當時江孟芝開直播親上火線，坦言確實有跟圖庫買圖，但絕無抄襲，堅持該圖是「石虎」。不料卻意外釣出圖片作者卡佳，親自回覆「牠就是一隻花豹，不是石虎」，一秒戳破江孟芝說法，引發網友熱議。隨後江直接關閉臉書，不再回應網友。

經臉書粉絲專頁「翻滾毛孩-毛孩出任務」溝通，原作者卡佳得知石虎處境，不僅親自繪製3張新的石虎圖，還無償供所有民眾及保育團體使用，希望能為石虎保育盡一份心力，感動無數台灣網友。

▲▼俄羅斯設計師好意泡湯！觀光局「採用石虎圖2.0」護江孟芝…網全氣炸。（圖／攝攝翻滾毛孩-毛孩出任務）

▲風波爆發後，卡佳又設計了3張新的石虎圖，圖為其中一張。（圖／翻攝自臉書／翻滾毛孩-毛孩出任務）

不過，觀光局第一時間回應，「江孟芝仍是我們的設計師，彩繪列車已經有自己的圖」，引發網友強烈反彈。交通部長林佳龍接獲陳情，認為這樣的發言欠缺考量，隨即要求觀光局收回發言，還親自到卡佳的Instagram致謝，邀請對方來台參加列車通車典禮。

事後，觀光局進行內部檢討，也依部長林佳龍指示，接受卡佳美意，拍板由江孟芝、卡佳的圖並列車廂內，「未來將可以看到台灣設計師與俄羅斯設計師的石虎設計，出現在不同的車廂裡，讓台、俄的設計合作成為一樁美事！」

▲▼俄暖心設計師點頭了！確認9月來台　親送石虎簽名照。（圖／翻攝自臉書／駐俄代表處）

▲俄暖心設計師受邀9月中下旬來台，可能在921二十週年當天現身通車典禮。（圖／駐俄代表處）

駐俄代表耿中庸29日與卡佳會面，除了致贈小禮物表達感謝，也代表林佳龍正式邀請卡佳在今年9月中下旬訪問台灣。為此，卡佳特地在原創石虎插圖上簽名贈予台灣。

駐俄代表處晚間在臉書宣布這項好消息，介紹卡佳是一位自由插畫家，名字Катя Молодцова，用拉丁字母拼寫是Katya Molodtsova，「卡佳小姐已經同意訪台了，代表處之後會和交通部觀光局配合辦法相關訪台事宜。」

▲▼俄暖心設計師點頭了！確認9月來台　親送石虎簽名照。（圖／翻攝自臉書／駐俄代表處）

▲▼卡佳親送石虎簽名照，"To Taiwan with Love"（圖／駐俄代表處）

▲▼俄暖心設計師點頭了！確認9月來台　親送石虎簽名照。（圖／翻攝自臉書／駐俄代表處）

▼卡佳同步在Instagram宣布好消息，"See you soon"（圖／翻攝自IG／radiocat.illustrations）

▲▼俄暖心設計師點頭了！確認9月來台　親送石虎簽名照「給台灣❤」。（圖／翻攝自IG／radiocat.illustrations）

ET快訊
即／俄暖心設計師點頭了！確認9月來台　親送石虎簽名照「給台灣
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石虎設計師卡佳江孟芝集集彩繪列車觀光局林佳龍駐俄代表處

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