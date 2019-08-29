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林佳龍3箭救觀光：年底升格觀光署、2030拚2千萬人來台

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▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍在媒體餐敘提出「觀光三支箭」。（圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

受到陸客自由行、團客緊縮等因素影響，下半年預計減少40萬人次來台。交通部長林佳龍29日表示，觀光立國除了治標更要治本，提出「觀光三支箭」，包含加速觀光局升格為觀光署、正著手制訂2030年白皮書，預計年底出爐，目標2030年來台國際觀光客達2000萬人次、召開全國會議，讓觀光相關行業共同討論下一步。

林佳龍說，努力將市場的餅做大，改善觀光體質要先「治標」，包含擴大國旅增加觀光量、吸引國際觀光客來台、對觀光業者獎勵紓困；再來則是「治本」，包含加速觀光局升格為觀光署、制訂下個10年的觀光政策、召開全國會議。

請繼續往下閱讀...

其中最有亮點的就是升格成觀光署。林佳龍說，觀光局升格已經有草案，目前由立委連署、提案，會在現有版本再做法律文字修改，有望年底過關，屆時觀光署的編制員額、預算都可增加。幕僚補充，觀光局的人力編制已經30年沒有調整，駐外人力都是先在觀光局內降級，再調去國外，代表現在外派1人，局內就少1人，升格意義重大，並不只是名字改變。

至於制定下個十年的觀光政策白皮書。林佳龍表示，他已經聽過多次期中報告，報告中有擬訂多項目標，像是2030年國際觀光客達2000萬人等，最終版本將在年底出爐，期待台灣觀光品質工作一次到位，像是觀光局有13個風景管理處，有些地方都很老舊，這些應該屬於公共建設，由國家基礎建設預算支應，目前行政院已經協助跟國發會協調，希望越早越好。

召開全國會議部份，林佳龍則說，觀光業的議題性很高，甚至爭議很高，旅館、民宿、租賃車業者如果都站在自己的角度出發，便會讓觀光業眾聲喧嘩。他期許做到溝通暢通，因此加入許多line群組，只要發現問題就會親自回覆，相信維持資訊交流，決策就不會出狀況。

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