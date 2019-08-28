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UberEats新制「3天75趟」連跑12小時才有獎金！中部外送員串聯　明午怒罷工

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記者邱茀濱／綜合報導

外送平台越來越方便，也有許多人紛紛投入此行業賺點外快。不過，Uber Eats近日推出新制獎勵，綁定外送員在一定的時間內完成一定的趟次才能有獎金，讓不少外送員質疑這是變相在打壓報酬，網路上甚至已經有中部外送員在號召29日中午11點到下午2點全台串連罷工。

據悉，Uber Eats從平均接一單有70到80元，改成新制後一單下滑至40到50元，變相是連續工作12小時拚趟次獎金，才能維持原本的收入水準。此外，一位Uber Eats兼職外送員投訴指出，公司最近發給多人達標獎勵資訊，但是最低門檻竟然是要三天內跑75趟才能拿到1775元獎勵，讓他們直呼CP值超低「看得到吃不到」，根本就是坑殺兼職的外送員。

▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

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▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

有外送員表示，新制規定3天完成75單才能拿到獎勵的話，等於一天要跑25趟，甚至有更誇張的80單及100單。他認為平台應該讓司機可以在時間允許的範圍內去跑單，新制變成在限制司機、需要投入更多時間才能拿獎勵，這樣讓他覺得不如去跑正職的熊貓（foodpanda）。

UberEats對此表示，平台提供一個彈性的接案方式，讓合作的汽車貨運業者旗下的合作外送員依照可運用的時間隨時上線和下線接單，目前平台持續正常營運。新推出的獎勵機制依照平台的供、需情況，為不同接單習慣的外送員設計出的個人化的獎勵方案，但是不影響基本的接單車資計算。

UberEats也說，正在了解少數對於新獎勵機制有意見的合作外送員的意見，也鼓勵他們透過客服管道或是服務中心表達意見，以利針對個別問題進行了解，並且給予適當的說明。

勞動部勞動關係司長王厚偉表示，目前沒有接到外送員相關的申訴，不管是承攬制度或是僱傭關係，都不能由雇主單方面更動本來說好的條件。

▲▼Uber Eats,美食外送,外賣（圖／記者李毓康攝）

▲Uber Eats外送員。（圖／記者李毓康攝）

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