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IG親邀「俄國石虎設計師」來台有回應了　林佳龍曝：她有在考慮

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▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍出席活動，會後受訪透露俄國女設計師有考慮來台。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

設計師江孟芝遭踢爆買圖庫「花豹圖」當「石虎圖」用，讓觀光局集集彩繪列車蒙上一層陰影，也引發一連串風波。交通部長林佳龍昨天深夜出手止血，在原來的俄羅斯女設計師IG上留言致謝並邀請她來台觀光，他今天透露「對方有回應，會考慮來台」，後續將請同仁繼續與她聯繫。

▲▼林佳龍邀請俄國設計師來台旅遊。（圖／IG截圖）

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▲林佳龍在IG邀請俄國設計師來台旅遊。（圖／IG截圖）

集集彩繪列車爭議連環爆，不僅彩繪石虎被爆出是購買圖庫作品，就連字體也涉侵權，俄羅斯原設計師Катя Mолодцова得知消息後，立即親手繪製3幅石虎圖贈送台灣，免費供民眾跟保育團體使用，但因觀光局第一時間婉拒後，讓網友氣炸。林佳龍昨天深夜出手，直批觀光局的回應欠缺考量，應該收回這句話，並去俄國設計師IG留言，邀請設計師來參加9月21日集集彩繪列車通車典禮。

▲▼林佳龍要求收回發言！觀光局點頭「採用俄設計師作品」　俄國傳回好消息。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲集集觀光列車落幕，觀光局也將採用俄設計師作品，林佳龍曝設計師有在考慮來台。（圖／翻攝林佳龍、Катя Mолодцова臉書）

林佳龍下午出席記者會會後受訪表示，公務員有時候就是比較制式，依契約行事，但俄國設計師這麼有愛心，應該轉化方向，為此他也跟觀光局長周永暉溝通，強調有錯就改，不只要做對的事，也要把事做對，這是給大家一個經驗。他說，他身為政務官，有責任在關鍵時刻做出政策性的決定。

林佳龍也透露，俄國設計師有回應他的來台邀請，「有在考慮來台」，後續細節會請同仁繼續進行聯絡。他表示，目前觀光局跟設計師江孟芝都願意從善如流，讓兩款石虎都能並存在觀光列車上，這件事情雖然以爭議開場，但以喜劇收場，藉此也讓大家對石虎保育更重視、更喜歡鐵道觀光，也建立國際友誼，是一舉數得。

觀光局長周永暉則表示，因為這次觀光列車有四節車廂，每節車廂都是獨立的，很謝謝俄羅斯設計師的圖，讓台、俄的設計都能共同呈現在車廂上，「原則上會是2節台灣設計的石虎圖、2節是俄國設計師的」，希望讓民眾在鐵道觀光旅遊有不同體驗。

至於第一時間觀光局婉拒的說法被批，周永暉說，因為當時不曉得真實性，因此要求要查證當事人說法，觀光局做法是比較審慎，他也強調沒有護航江孟芝。

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