「神秘女買家」購入李佳芬農舍！砸800多萬買房...原因曝光了

▲李佳芬農舍6月自行拆除。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者許凱彰／雲林報導

高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬28日表示，位在雲林古坑的農舍違建部分已經拆除，房子也已經轉售，不屬於她。然而，該農舍的「神祕買主」也曝光，她透過友人表示因為「孝親行為」所以買下了房子。

根據「神秘女買主」友人陳述，因為買主的哥哥住在台中，為了「孝親」，能夠讓哥哥可以就近照顧年邁的父母，才透過朋友轉介，用800多萬元的價格買下李佳芬的農舍。

在屏東經營景觀園藝的女買主在28日晚間透過友人向媒體發聲明提到，購買古坑鄉田心路101之58號房產，純屬個人孝親行為，因為哥哥住在中部，該房的地理位置可以縮短家人之間的距離。她還提到，自己是透過朋友轉介，以800多萬元買下這個農舍，「身為家中長女我很開心能憑一己之力，孝敬父母。」

▲李佳芬28日親自回應農舍問題。（圖／記者傅誠攝）

李佳芬在稍早受訪時表示，「有心人士鋪天蓋地抹黑，違建的部分在第一時間就已經拆除了，房子也已經不屬於我，而一切都是依照法律程序交易，不過是用我的名字提訴願。」

李佳芬還說到，「因為這個房子在我手上已經背負原罪因為屋主叫李佳芬，所以無法被公平對待，我已經動手清除農地農用的部分，但大家都避而不談，至於屬於合法的部分、對於主建物部分，已經影響到我的權益了，所以我依照訴願程序處理，我覺得我應該堅持。」