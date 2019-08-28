全台合法旅宿這裡訂！觀光局打造本土訂房網　「免收手續費」

▲台灣旅宿網訂房平台正式上線。（圖／翻攝自台灣旅宿網訂房平台）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局推動建置本土品牌OTA「台灣旅宿網訂房平台」28日正式上線，未來民眾只要上網，就可搜尋到全台符合需求的合法旅館或民宿。觀光局表示，目前全台旅宿共1.2萬家，客房數超過23萬間，平台是免費提供業者使用，不收上架手續費，盼更多業者申請加入。

有鑑於自由行旅遊消費型態的改變，消費者已高度依賴訂房平台，但旅宿業者與國內外OTA（Online Travel Agency）合作行銷，卻須支付近2成之高額平台上架手續費，大幅壓縮旅宿業者經營利潤。

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交通部長林佳龍表示，為了照顧合法旅宿業，請觀光局將台灣旅宿網轉型，並推動建置本土品牌的「台灣旅宿網訂房平台」，主動協助旅宿業者擴大其客源，並提升台灣的旅遊業市場競爭力。

▲林佳龍實際操作台灣旅宿訂房平台訂房流程。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍說，目前台灣旅宿業共1.2萬餘家，客房數超過23萬間，這次網路訂房功能，將提供合法業者利用此一工具進行銷方式的轉型，透過線上接觸到更多的消費者，進而建立旅宿業自有品牌與客戶忠誠度。

他也強調，現在部分OTA訂房平台內包含非法業者刊登住宿的資訊，造成不少影響消費者住宿安全情事發生，為了保障合法業者經營的權利及消費者權益，除了推出訂房功能，觀光局還設計「合法旅宿標章」，讓消費者更容易辨識合法旅宿業者，確保住宿權益。

▲台灣旅宿訂房平台上線，免收訂房上架手續費。（圖／記者賴文萱攝）

觀光局指出，這個平台是無營利性質的，不收任何上架手續費，是免費提供合法旅宿業者創造新的行銷通路，未來國內外旅客都可透過「台灣旅宿網訂房平台」，如同國外OTA一樣，上網即可搜尋到符合住宿需求的旅館或民宿，歡迎合法業者踴躍申請。

觀光局長周永暉說，將以台灣旅宿網為核心，協助所有合法旅宿業者一起行銷，一起打拼，並持續發展多國語系服務，帶領業者開創國際市場，擴大商機，成為國內外旅客最優質安心的合法旅宿服務最佳平台。