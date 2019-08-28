　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台合法旅宿這裡訂！觀光局打造本土訂房網　「免收手續費」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台灣旅宿網訂房平台。（圖／翻攝自台灣旅宿網訂房平台）

▲台灣旅宿網訂房平台正式上線。（圖／翻攝自台灣旅宿網訂房平台）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局推動建置本土品牌OTA「台灣旅宿網訂房平台」28日正式上線，未來民眾只要上網，就可搜尋到全台符合需求的合法旅館或民宿。觀光局表示，目前全台旅宿共1.2萬家，客房數超過23萬間，平台是免費提供業者使用，不收上架手續費，盼更多業者申請加入。

有鑑於自由行旅遊消費型態的改變，消費者已高度依賴訂房平台，但旅宿業者與國內外OTA（Online Travel Agency）合作行銷，卻須支付近2成之高額平台上架手續費，大幅壓縮旅宿業者經營利潤。

請繼續往下閱讀...

交通部長林佳龍表示，為了照顧合法旅宿業，請觀光局將台灣旅宿網轉型，並推動建置本土品牌的「台灣旅宿網訂房平台」，主動協助旅宿業者擴大其客源，並提升台灣的旅遊業市場競爭力。

▲▼台灣旅宿訂房平台上線。（圖／記者賴文萱攝）

▲林佳龍實際操作台灣旅宿訂房平台訂房流程。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍說，目前台灣旅宿業共1.2萬餘家，客房數超過23萬間，這次網路訂房功能，將提供合法業者利用此一工具進行銷方式的轉型，透過線上接觸到更多的消費者，進而建立旅宿業自有品牌與客戶忠誠度。

他也強調，現在部分OTA訂房平台內包含非法業者刊登住宿的資訊，造成不少影響消費者住宿安全情事發生，為了保障合法業者經營的權利及消費者權益，除了推出訂房功能，觀光局還設計「合法旅宿標章」，讓消費者更容易辨識合法旅宿業者，確保住宿權益。

▲▼台灣旅宿訂房平台上線。（圖／記者賴文萱攝）

▲台灣旅宿訂房平台上線，免收訂房上架手續費。（圖／記者賴文萱攝）

觀光局指出，這個平台是無營利性質的，不收任何上架手續費，是免費提供合法旅宿業者創造新的行銷通路，未來國內外旅客都可透過「台灣旅宿網訂房平台」，如同國外OTA一樣，上網即可搜尋到符合住宿需求的旅館或民宿，歡迎合法業者踴躍申請。

觀光局長周永暉說，將以台灣旅宿網為核心，協助所有合法旅宿業者一起行銷，一起打拼，並持續發展多國語系服務，帶領業者開創國際市場，擴大商機，成為國內外旅客最優質安心的合法旅宿服務最佳平台。

ET快訊
曾獲好人好事！警取締酒駕失控撞安全島　頭部重創命危網淚
基隆百福事故！警頭部重創血流不止　命危搶救中
饒河逛一圈！新加坡妹怨「台灣食物怎那麼好吃」網看戰績洗版大推
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外帶給過世舅舅！茹絲葵2舉動暖炸　家人一看黑白照秒淚：已經成主顧了

這樣「挑食」才健康！大戶屋「大人的食育講座」8/28開放報名

數十年磨一劍　逢友合唱團「青春旋律」登上國家音樂廳

桃園小一生臉瘀青家長怒控老師不當體罰　教育局查無不當管教

紙紮屋放元寶！奶奶託夢「摺反了」她衝靈堂驚呆　3歲堂弟1句…全家笑了

饒河逛一圈！新加坡妹怨「台灣食物怎那麼好吃」　網一看戰績...洗版大推

全台合法旅宿這裡訂！觀光局打造本土訂房網　「免收手續費」

屏科大「甜蜜森林」地方創生　再生林下經濟人才

投入超過3000萬元搶救業績　一芳水果茶9月要送100台電動車

人夫甩肉20kg全靠老婆「手作超神便當」！　萬名網友全跪：沒人關心你胖瘦了

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

外帶給過世舅舅！茹絲葵2舉動暖炸　家人一看黑白照秒淚：已經成主顧了

這樣「挑食」才健康！大戶屋「大人的食育講座」8/28開放報名

數十年磨一劍　逢友合唱團「青春旋律」登上國家音樂廳

桃園小一生臉瘀青家長怒控老師不當體罰　教育局查無不當管教

紙紮屋放元寶！奶奶託夢「摺反了」她衝靈堂驚呆　3歲堂弟1句…全家笑了

饒河逛一圈！新加坡妹怨「台灣食物怎那麼好吃」　網一看戰績...洗版大推

全台合法旅宿這裡訂！觀光局打造本土訂房網　「免收手續費」

屏科大「甜蜜森林」地方創生　再生林下經濟人才

投入超過3000萬元搶救業績　一芳水果茶9月要送100台電動車

人夫甩肉20kg全靠老婆「手作超神便當」！　萬名網友全跪：沒人關心你胖瘦了

不斷更新／冠猛戰包林傑　桃猿、富邦先發名單

熱帶暴風「多利安」直撲！　波多黎各宣布進入防災「緊急狀態」

SBL／九太回歸劉嘉發接總教練　雙洋將挑速度型

康和暑期產學合作課程結業　助實習生融入、了解金融產業

曾獲好人好事！警「取締酒駕」失控撞安全島　頭部重創命危...網淚喊：撐下去

夫妻駕船赴馬公港維修撞暗礁！船沉3/4像孤島　海巡拋救生圈搶救

期交所：美國斯達克100期貨、富櫃200指數期貨　9月30日上市

中職／潘武雄左腿拉傷　劉育辰：仍在腫脹不知休多久

宋芸樺「韓文發音超萌」領獎！　韓女星被圈粉：我是她粉絲

外帶給過世舅舅！茹絲葵2舉動暖炸　家人一看黑白照秒淚：已經成主顧了

生活熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送..

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖..

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計..

開日行燈被檢舉罰1200　女駕..

楊柳帶3天雨！13號颱風「玲玲..

她見小7「隱藏版15元飲料」秒..

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

女友幫訂尾翼！他臉綠：太戰鬥了

「95加300」駕駛堅持不熄火..

機伶妹面試過關！甜問2點結局逆..

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒..

神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來..

女大生示範「350元吃一個禮拜..

更多熱門

相關新聞

林佳龍曝石虎原創設計師有考慮來台

設計師江孟芝遭踢爆買圖庫「花豹圖」當「石虎圖」用，讓觀光局集集彩繪列車蒙上一層陰影，也引發一連串風波。交通部長林佳龍昨天深夜出手止血，在原來的俄羅斯女設計師IG上留言致謝並邀請她來台觀光，他今天透露「對方有回應，會考慮來台」，後續將請同仁繼續與她聯繫。

從紐約到集集—設計師江孟芝的失速列車

江孟芝「感謝俄國原作者無私」 25萬設計費全捐給石虎

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來台

關鍵字：

觀光局台灣旅宿網訂房平台

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

開日行燈被檢舉罰1200　女駕駛怒：原廠就這燈

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面