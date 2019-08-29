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拉國外旅客！交部提花東包機「獎助5成地勤費」　拚10月上路

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▲酷航,flyscoot,scoot,FlyScoot,酷航飛機,停機坪,登機,飛機。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲交通部爭取花東的國際定期包機，獎助地勤費50%。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者胡順惠／台北報導

花東地區的機場，因航班數量較西部機場少，地勤公司因成本考量，向航空公司收取較高的地勤費，卻造成觀光業者拓展國際航班直飛東部機場的阻礙。交通部部長林佳龍29日透露，為努力拚觀光，已初步協調出改善方案，打算針對飛花東的國際定期包機，獎助地勤費50%，爭取最快10月就開始實施。

據了解，交通部長林佳龍2週前與觀光局長周永暉等人，與觀光業者餐敘，就台灣觀光產業的議題與產官學界人士交換意見。據轉述，會中有業者代表一開場就向林佳龍抱怨，花東機場地勤費的問題，導致業界努力去爭取包機，結果航空公司一聽到地勤費這麼高就打退堂鼓；這件事向政府反映了好多年，每次都說要回去研議，結果每次都是一延再延、沒消沒息。

請繼續往下閱讀...

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍表示，「給我兩週的時間，我來努力看看！」與會者轉述，林佳龍承諾一定會協調，而且直接答應不管協調情況怎樣，兩週後一定給各位一個交代，「如果有困難，也會盡力看看能替大家多做點什麼。」

交通部官員透露，關於觀光業者反映花東機場地勤費用過高，影響國際包機飛航意願一案，交通部8月22日邀請行政院交環處、東部聯合服務中心及相關業者開會研商，已獲致共識，為促進航空公司飛航花東包機之意願，將修正「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外定期包機來臺獎助要點」，將50%之地勤費用納入獎助額度，待完成報核行政程序後，即可實施。

此方案若能順利上路，國際定期包機飛花東機場的地勤費在減半之後，大多機型均可望較西部主要機場的地勤費更低，盼藉此提高航空公司及觀光業者開拓赴花東旅遊國際市場的意願。有鑑於觀光產業已受陸客緊縮影響，國際旅客增量計畫刻不容緩，交通部已指示觀光局及民航局加速作業，盼爭取盡快讓獎助措施於10月起實施。

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