汐止警殉職...戰友列隊敬禮！見靈車抵分局　淚崩喊：定岳，任務結束一路好走

記者張君豪、戴若涵／新北報導

汐止分局31歲員警薛定岳28日下午追緝一名騎乘機車的王姓男子時，遭對方拒檢惡意衝撞，導致他一路打滑猛撞上中央分隔島，當場失去生命跡象，雖經搶救仍宣告不治。薛定岳29日中午移靈，分局同仁在分局門口迎接靈車，悲喊「任務結束，一路好走」，現場氣氛令人紅了眼眶。

▲勇警靈車回到汐止分局，場面哀戚。（圖／記者張君豪攝）

繼鐵路警察李承翰為制伏車廂內持刀乘客殉職後，28日又一名員警薛定岳為了追緝一名違規紅燈左轉的王姓毒蟲，一路從新北汐止追車到基隆，孰料，王男見他死命跟隨竟惡意衝撞，導致薛定岳當場打滑，猛撞上中央分隔島，頭部重創、血流不止，經送醫搶救後，仍在傍晚6時18分宣告不治。

▲薛定岳撞上分隔島後，一動不動躺在馬路中間。（圖／翻攝爆廢公社）

29日上午交通分隊由2部重機前導，自醫院引導載著薛定岳遺體的靈車抵達分局。只見不少曾與薛定岳共事的分局同仁在分局外列隊敬禮，分局長帶領同仁高喊，「定岳，你的任務已經結束」、「一路好走」，現場氣氛一片哀戚，還有人忍不住淚崩。

據了解，薛定岳日前才剛與未婚妻拍完婚紗照，內務櫃中還擺著準備用來布置婚房的公仔與積木，沒想到卻發生憾事。事發隔一日，薛定岳的辦公桌上被堆滿了鮮花與慰問品，來表達對他的敬佩與不捨。薛定岳死訊一出後，也讓不少網友鼻酸。

▲▼靈車回到警局前，同仁送行不捨淚崩 。（圖／記者張君豪攝，下同）

▲薛定岳才剛與未婚妻拍完婚紗照卻發生憾事，令家人心碎。（圖／記者張君豪翻攝）



▲汐止勇警內務櫃裡放滿公仔，準備用來布置婚房。（圖／記者張君豪攝）

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