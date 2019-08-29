害死薛定岳的無照男「無保飭回」　警政署火了：哪一個警察能夠接受？

▲警政署長陳家欽28日深夜發文追悼因公殉職勇警薛定岳。（圖／翻攝爆廢公社、資料照）

記者張君豪／台北報導

新北市警局汐止派出所警員薛定岳28日攔查騎車紅燈右轉、拒絕停車受檢的無駕照男子王耀德，王男加速逃逸並在基隆七堵區追撞薛員，造成薛連人帶車撞上中央分隔島送醫不治。王男涉車禍肇事逃逸、公共危險、過失致死罪遭移送地檢署，29日被裁定限制住居並每日到派出所報到。對此警政署下午發表嚴正聲明表示：嚴正抗議、無法接受！

警政署今天罕見發表嚴厲聲明：「對於撞警犯嫌遭限制住居，每日至派出所報到後釋回之處分，無法接受！」；警政署強調，員警因公執法遭受歹徒以暴力挑釁危害生命，卻無法以嚴厲法律制裁，善良百姓之安全如何保障？安居樂業何來落實？

警政署指出，警察值勤經常臨危機挑戰，汐止派出所警員薛定岳英勇認真執勤取締違規可疑騎士，從汐止五路追到基隆七堵百福社區一帶，不幸遭遇不願配合警方的惡意騎士擦撞英勇殉職、王男肇事逃逸後雖經檢警迅速逮捕移送法辦，卻遭裁定無保飭回限制住居。

警政署強調，這絕對會引發全國警員強烈不滿，「認真巡邏、拿命去執行公務的基層警員，被惡意拒檢的民眾追撞身亡，事後英勇執勤的警員再也不能回家探視家人、未婚妻，再也不能回到工作崗位上」，「而肇事逃逸的王男卻無保飭回，試問哪一個警察能夠接受？」

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