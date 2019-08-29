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九一新制上路！單身最高月領5000　省錢躲罰款一次搞懂

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記者林育綾、黃凱翊、賴文萱／綜合報導

9月起多項新措施上路，舉凡交通、生活、新罰則、新補助⋯等與你我荷包關係密切的新制，包括單身青年可享每月最高5租金補貼還有許多人期待的「秋冬旅遊補助」，《ETtoday新聞雲》為讀者整理出9月新制懶人包，新措施一次搞懂，一起省荷包。

新補助措施

1. 單身、婚育租金補貼

請繼續往下閱讀...

內政部9月2日起開辦單身青年及婚育家庭租金補貼，主要補助對象為20至40歲單身青年、2年內新婚家庭，以及育有未成年子女（含胎兒）家庭，依身分及地區每月可領2600元至5000元不等，9月2日開始登記。

本方案將所得限制放寬至最低生活費2.5倍以下，以租賃房屋所在的直轄市、縣（市）作為所得限制的標準，並以107年度總所得為計算依據。

▲租金補貼金額表。（圖／內政部提供）

舉例來說，在台北市租屋的單身青年，107年度平均每月所得須低於4萬1,450元；若是在桃園市租屋的新婚或育有未成年子女家庭，107年度平均每人每月所得須低於3萬6,445元，夫妻2人加上1名未成年子女的計算方式，為夫妻107年度總所得除以12個月後，再除以3人，即可判斷是否低於3萬6,445元的限制。

對於常有民眾反應因房東考量課稅問題，無法申請租金補貼，內政部表示，政府現在已修法，使公益出租人享有綜合所得稅、房屋稅、地價稅等3項稅賦優惠，如有空餘屋之屋主，可考量將住宅出租給租金補貼的民眾，也能夠安心出租、合法節稅。

2. 秋冬旅遊補助

觀光局自9月1日起至12月31日，推出秋冬遊國旅補助，方案包含自由行、團客最高皆可補1000元，周日至周五均適用。

若至離島（金門、馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島、小琉球等）自由行者，還可再多使用一次補助，不分平假日均補助1000元，等於自由行旅客最多可享2000元補助。

民眾可直接向有參加補助活動的旅宿業者訂房。每房現場最高折抵住宿費最高 1,000 元，須用 1 位入住旅客的身分證字號申請，每一身分證字號限使用 1 次。

另外，還有12歲以下兒童免費暢玩主題樂園1次優惠方案，全台23家主題樂園適用，且不分平假日都可使用。

民眾只要出示健保卡正本，符合資格即可免費入園；若是旅行業團體則需繳交健保卡影本、簽名及連絡電話，簽名得由本人蓋章或是由長輩、師長簽名。

▲9月起國旅秋冬補助正式上路。（圖／交通部提供）

秋冬遊要來了！我也好想拿2000元住宿補助　懶人包讓你一次看懂

▲北市敬老卡擴大使用範圍至運動中心。（圖／翻攝自內湖運動中心官網）

3. 北市敬老卡擴大使用範圍至運動中心

台北市敬老卡原先每月有480元點數，讓65歲以上長者搭公車、捷運、計程車或YouBike，9月起加碼擴大使用範圍至12區運動中心。項目包括游泳池、健身房，或租場地打桌球、羽球、撞球及壁球，也能報名單次課程，但單次扣點上限50點，其餘須額外付費。

4. 台北市加碼托育補助

8月起教育部就受理2到4歲育兒津貼，每人可領2,500元，而台北市將於9月加碼補助，就讀私立幼兒園的2至3歲孩童，有高達每學期13,660元補助，公托、準公托或準公共保母多2,500至4,000元補助，非準公共化托嬰中心與保母，則是2,000至3,000元補助。

交通新措施

5. 機車考照多一項！增危險感知測驗

為提升機車騎士行車安全，公路總局建置的機車危險感知教育平台，一支影片約30秒，內容設計各種不同危險情境，測試者需要在「遇險前」點擊按鈕，完成減速、煞停或行車閃避的因應動作。

且自9月開始，民眾上網申請報名機車駕照考驗前，會先連結到該教育平台，需要先完成測驗，才可預約考驗，不過測驗成績不列入預約成功與否的條件。

▲淡海輕軌9月起將增加下班尖峰時段班次。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

6. 淡海輕軌尖峰時段增班

淡水輕軌從7月起縮短平日上午尖峰的班距，通勤旅次成長近4成，因此從9月起，在平日晚上6點到8點的下班通勤尖峰時段，新北捷運公司決定增加淡水輕軌班次，從原15分鐘一班縮短到12分一班。

7.新北電動車位停車不再免費

為了不讓電動車久佔充電專用停車格，9月1日起，新北市將針對停車開始收費，而充電仍維持免費。

新罰則上路

▲▼台北市自強隧道預計9月開始實施雙向區間測速違規取締。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台北市自強隧道預計9月開始實施雙向區間測速違規取締。（圖／記者邱中岳翻攝）

8.自強隧道區間測速開罰

以後出隧道遇到相機才減速，已經來不及了！台北市自強隧道在離峰或深夜時段經常接獲民眾檢舉超速，為此台北市交通警察大隊將從9月起實施區間平均速率，取締超速及違規變換車道的車輛，目前自強隧道限速規定為40公里，9月起將針對超速逾20公里以上之違規、即行車速度超過61公里以上者，優先取締。

9.雙北超商、連鎖咖啡店騎樓禁菸開罰

北市衛生局與連鎖便利超商、咖啡店合作，自9月起在門市前騎樓抽菸者將依菸害防制法處2000元到1萬元罰鍰，民眾未來可透過市民熱線1999及APP等管到檢舉騎樓違規吸菸者，台北市衛生局表示也將加強檢舉地稽查。

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