秋冬遊要來了！我也好想拿2000元住宿補助　懶人包讓你一次看懂

▲交通部祭出秋冬遊國旅補助，離島加碼納入小琉球、綠島及蘭嶼。（圖／記者蔡玟君攝）

記者胡順惠／台北報導

最後倒數4天，擴大國旅秋冬補助即將於9月1日上路，其中自由行旅客每人最高可享2000元的住宿優惠，到底優惠補助該怎麼申請，《ETtoday新聞雲》幫大家總整理，讓大家出門前不用再傷透腦筋做功課，趕緊跟著這篇攻略揪家人好友出門玩，抓緊最適合出遊的9至12月來趟國內輕旅行吧！

擴大國旅秋冬遊補助主要分成三大區塊，包含團體小鎮旅遊優惠、自由行旅客住宿優惠、觀光遊樂業入園優惠。其中最吸睛的就是自由行的部分，基本方案與加碼方案加總，最高一次能領2000元補助，大家出門最怕的就是申請太麻煩、領不到，這些通通不需擔心，跟著這篇步驟，你也能當省錢達人。

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▲擴大秋冬遊自由行。 （圖／觀光局提供）※點圖放大

擴大國旅秋冬遊補助從9月1日起至12月31日，總共為期3個月，分成「基本方案」，每個房間、每個晚上，最多可以使用一組身分證字號申請1000元優惠，入住時間限定周日至周五，不包含周六及國定假日；以及「加碼方案」，離島（金門、馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島、小琉球）每人多優惠1次，每房優惠1000元，不分平假日。

需特別注意的是，旅客必須要先用完基本方案，才能再使用加碼方案。舉例而言，如果民眾第一天入住屏東，第二天入住小琉球，則可先使用基本補助，再使用加碼補助；如果兩天都住小琉球也能領2000元，但如果先住小琉球再住屏東，則只能用基本方案補助1000元，屏東非離島則無法使用加碼補助。因此建議撇除周六先安排本島，下一個行程再安排離島，或是都玩離島。

搞懂時間及規則後，則要進到最重要的住房部分。這次秋冬旅遊補助登錄需事先上網，到台灣旅宿網登記-旅遊補助活動專區登錄個人基本資料，填寫個人資料點我，民眾在入住時出示身分證、健保卡或駕照正本，給入住的旅館或民宿業者核對身分，並提供該證件影本，供業者向縣市政府申請補助，現場付款時可直接折抵。

▲想領秋冬補助，必須事先將個人基本資料填妥。（圖／翻攝自觀光局）※點圖放大

另外，交通部觀光局從21日上午10時起，在台灣旅宿網開放業者報名及民眾查詢「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」參加旅宿名單，詳見台灣旅宿網「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」專區，查詢點我，還可以直接用關鍵字搜尋自己喜歡的飯店是否在名單中，大大增加搜尋效率，還在想什麼，趕快規劃假期玩一波。

這次補助還有12歲以下兒童免費暢玩主題樂園1次優惠方案，全台23家主題樂園適用，且不分平假日都可使用。

▲全台一共23間遊樂園都有12歲以下兒童免費玩的補助，圖為雲林劍湖山世界。（資料圖／劍湖山世界提供）

北部地區

1.新北市 野柳海洋世界

2.新北市 雲仙樂園

3.桃園市 小人國主題樂園

4.新竹縣 六福村主題遊樂園

5.新竹縣 小叮噹科學主題樂園

6.新竹縣 萬瑞森林遊樂區

7.苗栗縣 香格里拉樂園

8.苗栗縣 西湖渡假村

中部地區

9.台中市 東勢林場遊樂區

10.台中市 麗寶樂園

11.南投縣 杉林溪森林生態渡假園區

12.南投縣 泰雅渡假村

13.南投縣 九族文化村

14.雲林縣 劍湖山世界

南部地區

15.台南市 頑皮世界

16.台南市 尖山埤江南渡假村

17.高雄市 義大世界

18.屏東縣 大路觀主題樂園

19.屏東縣 小墾丁渡假村

宜花東地區

20.宜蘭縣 綠舞莊園日式主題遊樂區

21.花蓮縣 遠雄海洋公園

22.花蓮縣 怡園渡假村

23.台東縣 台東原生應用植物園