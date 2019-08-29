內蒙小一新生「騎馬」報到！　超狂老爸帶兒另類傳承文化

▲超狂老爸烏力吉帶兒騎馬上學，一圓小孩的夢想。（圖／翻攝自《梨視頻》，下同）

實習記者范芷菱／綜合報導

上小學是小孩人生中一個重要的開始，父母往往希望可以給孩子留下一個難忘的回憶。內蒙古鄂爾多斯市有一位爸爸近日趁著兒子小學一年級開學的日子，向別人借了2匹馬，帶著兒子騎馬上學，引起其他學生和家長的圍觀。爸爸表示，「為了圓兒子騎馬上學的夢想，一方面也宣揚傳統文化，非常有意義。」

▲爸爸透露以前小時候都是騎馬上學。

據《梨視頻》報導，爸爸烏力吉表示，「在巴彥淖爾的老家時，就經常帶大班的兒子騎馬，所以他有這個基礎。」兒子一直有騎馬上學的夢想，所以趁著他第一天上小學，就向別人借了2匹馬來完成小孩的夢，「一方面傳承民族文化，第二個就是給他留下美好的回憶。」只見影片中爸爸和兒子分別穿上紅色與藍綠色的民族服飾，並配戴帽子，姿態十分從容地騎馬進入校園。這個奇特的景象也讓一旁的家長和學生都驚呆了，紛紛看著2人騎馬經過。

▲另類上學方式引起家長和學生的關注。

烏力吉表示，「我們小時候就是這樣騎馬上學，但因為現在社會發展，尤其是城市，有些地方已經看不到這樣的景象了。像是農村學校、牧區學校都撤走，所以現今小孩幾乎接觸不到。」他還補充，因為兒子有一定的基礎，不然平時一定不敢在城市街上騎馬，安全方面還需謹慎。

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爸爸也透露，當初借馬的人也很高興，「他認為我的想法比坐寶馬、奔馳（賓士）上學還要有意義，所以想盡辦法弄來這2匹馬。」

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