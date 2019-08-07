德州騎警「牽繩遛嫌犯」挨批種族歧視：現在是2019年！　警方道歉了





▲民眾拍下德州騎警相當不妥的逮捕行為。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合報導

美國德州2名騎警上週六（3日）逮捕一名男性嫌犯，然而2人騎馬用繩索押解步行的嫌犯前往警局的畫面被人拍下，立刻惹出種族歧視爭議，「這是2019年，不是1819年。」輿論的壓力迫使警察局長出面道歉，強調這種逮捕手段的確是警方受訓內容之一，不過是針對特定情境，「我們的警官在這件案子上的判斷力太差了，他們大可以在原地等移送犯人的車子抵達。」

根據「CBS NEWS」報導，加爾維斯頓（Galveston, Texas）2名白人騎警，在市中心逮捕了一名43歲的黑人男性，他們沒有照規定呼叫警局同仁派出車子到現場移送嫌犯，而是用一條繫繩綁在他的手銬上。2名員警就這樣騎在馬上，由其中一人拽著繫繩，強迫嫌犯步行8個街區。

▲騎警將牽繩繫嫌犯的手銬上，押解他經過空蕩蕩的8個街區。（圖／翻攝自推特）

照片在媒體上曝光後，很快引來各界抨擊。非營利組織「NAACP HOUSTON」主席道格拉斯（James Douglas）氣憤地說，「當我看到這張照片，我看到的是一個人對另一個人的極度不尊重。第一個在我腦海迸出的想法就是，『現在是2019年，不是1819年。』」道格拉斯指出，「如果被逮捕的是個白人，這種情況根本不可能發生。」知名作家、公會運動人士艾佛斯（Jelmer Evers）則語帶諷刺，「這就是川普說的，『美好的往日時光』。」

輿論延燒了整個周末後，加爾維斯頓警察局長海爾三世（Vernon L. Hale, III）週一（5日）發表聲明，「我的首要之務就是要向該名被逮捕的嫌犯致歉，造成這場不必要的尷尬。我們訓練的這項逮捕技巧是針對某些特定情境的，我們的警官大可以請同仁派車，但他們在這件案子上的判斷能力太差了。」

事實上，這項在馬背上的逮捕技巧是被訓練用於「人群控管」（crowd control），但民眾拍下的照片中顯示，當時馬路上除了騎警和嫌犯3人外，幾乎空蕩蕩。「警官們在逮捕當下並沒有惡意」，海爾三世為手下解釋，「但為了預防再有錯用這項技巧的可能，我們已經立刻修改了政策，也會回頭去看過往的所有訓練和程序，是否有改善的空間。」