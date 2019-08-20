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全台第一個身心障礙馬術委員會　盧秀燕：感謝神馬郡助腦麻患者

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▲盧秀燕參觀神馬郡農場，感謝對腦麻患者的復建 。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕感謝神馬郡農場協助復建腦麻兒童。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕20日參觀神岡區神馬郡休閒農場，關懷正在進行馬術適應性運動的身障孩童，盧說，農場主人王神安在2017年成立台灣第一個身心障礙馬術委員會，藉由馬術運動協助腦性麻痺或多重障礙的身障朋友復健，一名5歲腦麻男孩才治療1年，現在雙手抓握能力增強，穩定性也提高，她感謝農場發揮愛心，幫助需要的民眾。

▲盧秀燕參觀神馬郡農場，感謝對腦麻患者的復建 。（圖／台中市政府提供）

市府行動市政會議移師神岡區，會後市府團隊參訪神馬郡休閒農場，關心農場運作情形，盧秀燕表示，台中每個地方都有特色，每個地方都有神奇的力量，今天造訪神馬郡有兩個原因，一是她曾任記者多年，參觀過多處馬場，神馬郡是少數幾乎沒有味道的馬場，並有專業馬術課程，相當適合民眾觀光，二是馬場對社會貢獻很大，提供馬術適應性運動幫助身心障礙者，值得肯定。

農場導覽員也是農場主人王神安的女兒王瀞凰說，農場安排專業教練、物理治療師、領馬員及兩名陪伴人員，協助腦麻男孩進行馬術適應性運動，男孩以前一拿到玩具就丟，現在可拿著玩，坐姿也比較挺，坐的時間也變久，男孩的爸爸是農場志工，農場培訓爸爸各種農場技能，並讓爸爸以服務時數換取男孩馬術適應性運動，讓愛回饋再循環。

盧秀燕說，神馬郡休閒農場是全台第一間申請為休閒農場的馬場，也是台中百大婚紗票選活動自然景點冠軍，場內提供專業馬術課程、馬術適應性運動、騎乘娛樂、手作、香草與咖啡品嚐等服務，致力打造公益、人文、知性與藝術的溫馨農場。

王神安指出，馬場可增進身心障礙者能力，馬兒與身障者間的情緒感應、四肢協調刺激等有助減緩病情，騎馬也可加強遲緩兒的統合訓練，最感動的是能幫助許多家庭重拾笑容。

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