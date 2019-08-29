2019年版「Tiffany綠」人民幣30日發行！　自帶「美顏濾鏡」獲網狂讚

▲2019年版第五套人民幣。（圖／翻攝自人民銀行）

記者鄭思楠／綜合報導

2019年版第五套人民幣30日起發行，新款人民幣因提高了票面色彩鮮亮度，自帶「美顏濾鏡」效果，獲得網友狂點讚。此次人民幣的改版將發行50元、20元、10元、1元紙幣及1元、5角與1角的硬幣。此外，50元紙幣的顏色也從原先的「翠綠色+紫色」調整為「Tiffany綠色」。

據了解，新舊款的人民幣的差別在於，以「主圖案等必要元素」不變為前提，對票面與幣面效果、防偽特徵及圖案分布進行微調，並透過新技術，提高防偽能力與印製質量。

對於5元紙幣沒有發行「2019年版第五套人民幣」的疑問，央行回應，由於5元紙幣面額較低，且流通量低於其他幣值，所以成為新型技術應用研究的「試點對象」。

央行表示，50元、20元、10元與1元紙幣的調整有：1.「正面中部面額數字」調整成光彩光變型數字、2.調整裝飾花團的圖樣、3.左側增加裝飾紋路，調整橫號碼、膠印對印圖案的樣式、4.取消左下角光變油墨面額數字等改動。

▲硬幣。（圖／翻攝自人民銀行）

至於硬幣方面，央行說明，1元硬幣進行了直徑縮小、正面面額數字增加隱形圖文「￥」以及「1」、正面外側增加圓點圖案等改動；5角則從鋼芯鍍銅合金材質改成鋼芯鍍鎳、硬幣內側周緣調整成多邊形。

網友看完新樣式後表示，「感覺就加了個炫彩濾鏡」、「講真無論人民幣設計成什麼樣我都是發自內心的喜歡的」、「不管錢長什麼樣，我都對它矢志不渝」。