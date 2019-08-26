人民幣午後跌勢持續　瑞銀喊今年7.2明年7.3





▲中美貿易戰影響兩國經濟發展和匯率走勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／上海報導

受中美貿易戰雙方「連續出招」影響，雖今（26）官方兌美元匯率中間價上調2點報7.0570，但在美元指數短線拉升下，人民幣即期匯率在、離岸價今早雙雙重貶，離岸價一度挫至7.1926的歷史新低。瑞士銀行在最新報告中，將今﹑明兩年人民幣兌美元匯率預測，分別定為7.2及7.3。

人民幣兌美元匯率在今早重挫，離岸價更一度觸及7.1926的低點後，目前在岸價現報7.1463，較昨日收盤價跌507個基點，跌幅0.71%，離岸價現報7.1697，較前一交易日跌396個基點，跌幅0.55%，較午盤時跌幅持續擴大。

▲貿易戰影響國際經濟走勢。（圖／路透）

對此瑞銀證券表示，中美貿易戰再度升級，中方也採取反制措施的決定不令人意外，因為中方已多次提出警告；同時，預期中國政府會繼續深化改革﹑擴大開放，人民銀行將謹慎管理人民幣滙率預期，但允許人民幣小幅貶值。

因此在該行認為貿易摩擦再次升溫下，將今﹑明兩年人民幣兌美元匯率預測，分別定為7.2及7.3。

瑞銀中國首席經濟學家汪濤在最新的報告中指出，相信中美雙方難達成貿易協議，並預料中國人民銀行（大陸央行）在今﹑明兩年分別調低存款準備金率100點子；預期增加對基建投資的融資支持，或提升下發地方債發行額度。

對於中國經濟發展的影響，瑞銀認為，本次加徵關稅可能拖累未來12個月的GDP增速，放緩約0.3個百分點，與早前預測相近。

但瑞銀提到，該預測值未考慮貿易相關不確定性上升，對企業信心的衝擊及供應鏈轉移產生的影響。瑞銀直言，此次貿易摩擦升級，更接近明年中國經濟可能放緩至5.5%的悲觀情境，而今年增長應仍可保持在6%以上。