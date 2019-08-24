酒吧快閃殺人！24歲華裔女「遭捅7刀身亡」　葬禮前一天...摩洛哥男自首：愛她2年了

▲周女平時待人和善，在親朋好友眼中更是個優秀的好女孩。（圖／翻攝微博）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一名24歲周姓女子跟隨家人到義大利旅居，8日當天她在自家酒吧顧店時，卻遭一名34歲的摩洛哥籍男子隨機砍殺，身中約7刀後當場身亡。事發後，該名男子倉皇逃跑，甚至順利躲過警方追捕，不過10天之後，也就是周女葬禮的前一天，他卻主動自首並向警方坦承，「我愛她2年了。」

綜合陸媒報導，周女和家人一起暫居義大利雷焦艾米利亞市（Reggio Emilia），同時也在當地開設一間酒吧維生。案發當天，摩洛哥男趁著周女一個人顧店，加上看見當時客人不多，因此便拿著30公分的刀子闖進酒吧並衝向周女，往她身上砍了數刀後匆匆離開。

▲周女在義大利雷焦艾米利亞市的自家酒吧被殺害。（圖／翻攝《新京報我們視頻》，下同）

周女被砍殺後當場身亡，其母親得知消息後，悲痛到多次暈倒，被送往醫院急救。事後，警方調查身分發現，該名兇手為非法移民，從2015年開始就滯留到現在，一直居無定所，同時也是酒吧常客。據悉，警方事後在追捕摩洛哥男的過程中，多次發現通緝犯行蹤，甚至差幾步路就抓到，但都被其僥倖逃脫。

據《歐洲時報》及義大利Reggionline網站報導，該男在逃亡10天後，竟在19日凌晨2時30分左右自首，且他還向警方供稱，「在2年前就已經愛上這個女孩了」。對此，周女的家人則認為，這只是該男為了獲得輕判所謊稱的一個說法，「他平時來酒吧也只是喝咖啡、吃麵包，然後就離開了，並沒有什麼特別的。」

▲34歲的兇手過去曾2次被義大利警方勒令驅逐。

周女的哥哥日前表示，「義大利的治安太差，且警方辦事不力，這對包括華人群體在內的所有移民都是不利的，希望義大利警方日後能提高工作效率，加強安保工作。」據悉，當地警方目前已開始對兇手進行訊問，作案動機尚待確認。

▲▼目擊客人表示，「男子捅了周女至少7刀以上，而且行凶過程非常短。」

據了解，周女生前十分受人喜愛，不僅長相甜美、為人樂觀又善良，也是個多才多藝的女孩。她的家人11日晚間在自家酒吧前為她舉辦追思會，雷焦艾米利亞市主管移民的副市長、僑界人士、意大利民眾、旅意華僑華人等近千人都前來參加，而她的葬禮也已在20日舉行。

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