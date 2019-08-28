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2男遭閃電擊昏...熱心村民用「古療法」救人　他反被大量牛糞悶死

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▲打雷,閃電。（圖／達志／示意圖）

▲男子沒被閃電打死，反而被村民們的牛糞悶死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度奧里薩邦(Odisha)兩名男子比諾德(Binod Podh)與高庫拉(Gokula Podh)從市場返家時，慘遭雷電擊中，村民為了幫助陷入昏迷的2人，第一時間不是送到醫院而是使用「傳統古法」，把大量牛糞覆蓋在他們身上，結果弄巧成拙導致比諾德窒息身亡。

事件25日發生在孫達爾加爾(Sundargarh)的Pamara村，比諾德與高庫拉回家路上慘被閃電擊昏，許多村民得知消息後趕來現場幫忙，他們根據古法把一堆牛糞覆蓋在2人身上，幾分鐘後比諾德突然失去呼吸，眾人當時只是在旁圍觀，等到他們發現情況不妙時已經太遲，高庫拉被及時送醫接受治療後已無大礙。

這其實並不是第一起用牛糞救命的事件，當地人因為相信牛糞療效，2018年6月拉亞加達縣(Rayagada)32歲村民比索伊(Sankara Bisoi)及45歲男子馬吉(Biswanath Majhi)遭到雷擊後，也被村民用牛糞和泥土覆蓋，埋了30分鐘被衛生局的人發現才終於送醫，2人最後都幸運活了下來。

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