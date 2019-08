2男遭閃電擊昏...熱心村民用「古療法」救人　他反被大量牛糞悶死

▲男子沒被閃電打死,反而被村民們的牛糞悶死。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

印度奧里薩邦(Odisha)兩名男子比諾德(Binod Podh)與高庫拉(Gokula Podh)從市場返家時,慘遭雷電擊中,村民為了幫助陷入昏迷的2人,第一時間不是送到醫院而是使用「傳統古法」,把大量牛糞覆蓋在他們身上,結果弄巧成拙導致比諾德窒息身亡。

事件25日發生在孫達爾加爾(Sundargarh)的Pamara村,比諾德與高庫拉回家路上慘被閃電擊昏,許多村民得知消息後趕來現場幫忙,他們根據古法把一堆牛糞覆蓋在2人身上,幾分鐘後比諾德突然失去呼吸,眾人當時只是在旁圍觀,等到他們發現情況不妙時已經太遲,高庫拉被及時送醫接受治療後已無大礙。

這其實並不是第一起用牛糞救命的事件,當地人因為相信牛糞療效,2018年6月拉亞加達縣(Rayagada)32歲村民比索伊(Sankara Bisoi)及45歲男子馬吉(Biswanath Majhi)遭到雷擊後,也被村民用牛糞和泥土覆蓋,埋了30分鐘被衛生局的人發現才終於送醫,2人最後都幸運活了下來。

