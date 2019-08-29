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英文差還是想出國！他「多益500↓」求助去哪好　網推爆這裡：看漢字就夠

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▲▼桃園機場出國,航班,行李手推車,行李。（圖／記者謝盛帆攝）

▲原PO問，英文不好可以去哪國玩。（示意圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

出國玩如果不熟當地語言，至少還可以用國際語言－－英文來溝通，所以很多人都認為，英文真的要學好，或至少要能基本交談。一名網友在PTT問卦，說自己英文很差、多益不到500分，單字也沒幾個聽得懂的，忍不住發問「英文很差的人適合去哪國玩？」網友則是激推「這個國家」，「這裡比手畫腳就好了」。

這位男網友在PTT的Gossiping板上問卦，「英文很差的人適合去哪國玩？」說他英文很差，「多益不到500分，單字沒幾個聽得懂的」，即使如此，原PO還是說自己想要出國玩，「去哪裡最推薦啊？有沒有八卦？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，網友紛紛留言，「香港、澳門、新加坡」、「韓國，應該他們做生意都會講中文ㄅ」、「破英文歐洲自由行15天，順利歸國」、「用翻譯機啊」、「跟團就好了」、「俄羅斯或北歐啊，也沒幾個會英文」、「法國，就算說英文還是會回你法文」、「泰國，到處都是簡體中文」、「馬來西亞，講中文就可以了。」

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

▲▼飛機,飛行,航班,航空,出國,旅遊,長途。（圖／pixabay）

▲出國玩是許多人的目標。（示意圖／pixabay）

其中，不少人都說日本，「日本啊！看漢字就夠了」「認真回：日本，搭車都有漢字很好認，點餐看圖片就好」、「日本啊！你不懂他也不懂」、「日本，我400的都敢在環球影城開口了 ，你500有啥好怕」、「日本店員都是中國人」、「日本你剛說哈囉～店員就會搖頭+搖手、一臉驚恐！所以英文爛沒差」、「日本，你用中文討論吃什麼，他還會用中文推薦。」

還有網友認為，出國根本不用擔心語言不通，「講認真，中國人到處都是，真的景點處處有中國人可以幫你」、「認真回，英文不是問題，就算歐洲也有店家123英文不會說」、「現在有網路翻譯App，真的把語言障礙大幅降低，直接挑一個想去的地方衝吧！」

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