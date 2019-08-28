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推拿師誆回春直搗私密穴道　「逼她手握大鵰」哄：這是送你的

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▲按摩，精油按摩，按摩服務。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

▲烘焙師前往個人工作室按摩，卻遭到猥褻。（示意圖／Pixabay，與本文當事人無關）

陳凱力／新竹報導

新竹一名女性烘焙師因肩頸算痛找上一間民俗推拿個人工作室推拿，按摩師陳男以「女子推拿正常SOP，能幫助回春」的藉口趁機猥褻對方，還抓著對方的手撫摸自己下體，並悄聲說「這是多送妳的」，讓烘焙師氣炸向警方報案。陳男到案後坦承犯行，雖表示已退費也向被害人道歉，但仍遭警方依強制猥褻罪嫌送辦。

33歲的烘焙師小湘(化名)因肩頸痠痛前往新竹一間民俗推拿個人工作室，由按摩師陳男為他推拿紓壓，陳男從頭部一路推拿至背部與臀腿處，因聽到小湘發出喘聲而心生淫念，一時「凍未條」直接按到小湘的下體，還誆騙對方「這是女子推拿正常SOP，能幫助回春」。

小湘拒絕陳男並出言制止，不料陳男竟不顧抗拒，直接抓起小湘的手撫摸自己「大兄弟」，還淫穢的悄聲說：「這是多送妳的」。小湘立即大叫喊停，陳男擔心引來外面注意，才停手作罷。

小湘回家向男友哭訴，男友怒不可遏，帶著小湘前往理論，陳男怕事情鬧大，才將推拿費退回、連番道歉希望息事寧人。小湘連續失眠幾日，實在嚥不下這口氣，才向警方報案。

陳男向警方表示，自己只是Ａ片看太多，才會按到忍不住，事後感到後悔，也已退費給對方並向她道歉。警方依強制猥褻罪嫌將陳男法辦。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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