中醫師推拿「緊貼胸、臀」還磨蹭！　她便秘求診突怒喊：他用下面頂我

▲2名女子在推拿時，因被柯醫師下體緊貼而感到噁心，決定提告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

高雄一名柯姓中醫師第一次獨立看診就接連被2名女性控告性騷擾，他疑似趁推拿姿勢，將下體緊貼在2名女性的胸部及臀部間，甚至來回磨蹭，被其中一人怒吼「他用下半身頂我」！2女事後提告柯醫師，但在高雄地院審理期間已和柯醫師達成和解，便決定撤銷告訴。

判決書指出，2017年5月1日，該間中醫診所一名醫師身體不適，由柯醫師代診；柯醫師在當天下午替下背疼痛的阿嬌（化名）進行背部推拿，卻暗中將下體貼在阿嬌背上來回磨蹭，還捏她的左側乳房。

到了晚上，柯醫師為受到便秘及頭痛所苦的阿美（化名）看診，同樣利用推拿之便，將下體貼緊阿美胸部和臀部，更來回擺動，誇張行徑惹得阿美怒斥，「你以為你做這些事情我都沒有感覺嗎」？雖然柯醫師當下就和阿美道歉，但不僅沒得到阿美原諒，還被她和阿嬌一起告上法院。

柯醫師因涉嫌性騷擾而出庭，在庭上表示當天確實有為兩人推拿，而且阿美隔天也有回來抱怨前一晚的事情，自己則是當下就道歉，但堅決否認性騷擾。他辯稱學過傷科中醫，做的動作都是推拿動作，並無刻意貼緊病人。

中醫診所院長則表示，柯醫師是為了學習技術前來跟診，當天正好是他唯一一次獨立看診；針對2名女性指控的不雅動作，院長指出「確實是推拿動作」，不過礙於某些指定動作的確會有下半身必須貼在對象身上的情況，就看醫師個人如何避諱，部分人會選擇乾脆不做。

事後2女和柯醫師達成和解，決定撤銷「乘人不及抗拒而為觸摸身體隱私處罪嫌」的告訴。提出公訴的高雄地檢署偵結，最後以全案不受理，仍可上訴作結。