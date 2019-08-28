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祈求脫單及高人氣！大黑松小倆口元首館推出「月老幣」　

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▲埔里鎮大黑松小倆口元首館為單身男女舉辦聯誼，活動過程饒富趣味。（圖／記者白珈陽攝）

▲埔里鎮大黑松小倆口元首館為單身男女舉辦聯誼，活動過程饒富趣味。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣埔里鎮大黑松小倆口元首館愛情故事館月老教堂，有一尊慈眉善目的月下老人，為配合中秋佳節，元首館推出月老金幣祈福活動，讓有心追求對象的單身者，能夠得到月老金幣的祝福，擁有美滿良緣。只要準備糖果甜食到月老教堂祭拜，擲出聖筊即可得賜姻緣紅線和金幣，每天限量10個，發完為止。

民間流傳，月下老人掌管牽紅線，促成普天下美好姻緣，元首館在中秋節前夕推出月老金幣，並舉辦單身聯誼活動。活動展開當天，即有20位單身者報名參加，館方先是安排分組遊園，在愛情故事館參觀拍照，並同心協力在園區尋寶。

元首館也提供大黑松小倆口3種新鮮烘焙的傳統大餅 （囍餅）給大家品嘗，並要參加者猜出餅中各加了什麼餡料；活動饒富趣味，參加者歡笑聲不斷。

▲聯誼地點在大黑松小倆口別緻的愛情故事館裡舉行。

▲聯誼地點在大黑松小倆口別緻的愛情故事館裡舉行。

而今年進駐元首館月老教堂的命理師大衛，也在活動中進行「及時配對」為參加者牽紅線，給大家提供進一步交往的建議。大衛認為，自古有姻緣天注定的說法，現代人可以參考八字命理的解析，在追求浪漫愛情時有好的開始，不會陷於盲目，他並贈送參加聯誼的單身男女每人1枚月老金幣，只要隨身攜帶或放置家中適當位置，心誠則靈，一定可以心想事成。

元首館首度推出的月老金幣，一面刻有Q版月老像，另一面刻愛情小倆口、真愛戀情、平凡的幸福等字句，及月老教堂外觀。黃澄澄的金幣，推出即受到歡迎，吸引眾多單身男女專程到元首館月老教堂，想試試手氣看是否能擲出聖筊，求得紅線及金幣，為自己的幸福主動出擊。

▲祈求超強人氣及美好姻緣，大黑松小倆口元首館在秋節前推出月老金幣的祝福，不但討喜又受歡迎。

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