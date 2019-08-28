「新北消防用生命在找你」驚險搜救畫面曝　網讚：你們是英雄

▲發爾麵辛苦的搜尋失蹤者的蹤跡 。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵粉絲專頁）

記者廖安莘／綜合報導

烏來男童疑遭溪水沖走失蹤案引發關注，新北消防發爾麵在臉書粉絲專頁分享搜救影片「發爾麵用生命在找你小朋友趕快回家吧」，影片中搜救人員冒險跳進湍急河水中邊游邊找，辛苦的搜尋失蹤者的蹤跡。在搜救過程中1名發爾麵被落石砸傷，所幸並無大礙。

影片中可以看到，救援共出動15名重裝潛水人員以及44名急流搜救人員，發爾麵毫無遲疑的跳下湍急河流，迅速展開救援行動，不放棄任何希望，認真搜索每一個可能的位置。在搜救過程中，有1名發爾麵不小心被落石砸傷，所幸僅造成腳背挫傷，送醫後並無大礙。

▲ 發爾麵冒險跳進湍急河水中尋找溺水失蹤者。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵粉絲專頁）

▲搜救過程中，1名發爾麵不小心被落石砸傷，所幸僅造成腳背挫傷。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵粉絲專頁）

新北消防發爾麵在臉書粉專提醒「希望大家快樂的來、平安的回家，千萬別讓發爾麵去找你。」不少網友被影片感動紛紛留言「你們的奮不顧身總是讓人感動，拜託注意自己安全啊」、「你們是英雄！」、「謝謝你們的無私，希望孩子快點找到」並表示希望被落石砸傷的發爾麵能夠早日康復。

►超爽DER！點我現賺 2188

【更多新聞】

烏來6歲簡小弟失蹤！姊去年溺斃「卡14.5k石縫」拉不出 爸一句話喚她回家

高美溼地外海漁船與貨輪擦撞 海巡戒護回台中港調查