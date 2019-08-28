把衣服綁在欄杆...爸眼眶含淚盼「烏來6歲小弟」：早點回家　阿嬤坐輪椅到場

記者陳雕文、林昱萱／新北報導

新北市烏來一名39歲的簡姓男子26日下午帶著6歲的兒子到福山1號橋南勢溪水域捕魚，豈料當簡父回過神、轉身察看時，男童卻離奇失蹤，嚇得父親急忙報警。巧合的是，男童的姐姐去年7月在距離弟弟失蹤地約100尺處落水溺斃。對此，簡父28日抵達岸邊，將男童的衣服綁在欄杆上，希望可以藉此祈求男童能順利被找到。

▲爸爸把衣服綁在欄杆，希望兒子可以快點回家。（圖／記者陳雕文攝）

這起事故發生在26日下午，當時簡男帶著魚網準備到距離住家約30公尺外的南勢溪邊捕魚，但6歲的兒子卻不斷吵著要跟，簡男無奈之餘只好帶著兒子同行，並囑咐他不能亂跑，豈料撒網捕魚後，簡男猛地回頭卻發現原本該乖乖待在身後的兒子不知去向，焦急打電話回家詢問，家人也告知男童並未返家，簡男遍尋不著之餘只好報警。

簡男28日隨著警消搜救時，也將男童的衣服綁到欄杆上，希望可以藉此呼喚兒子，讓他順利被找到，可以早點回家，而簡父就這樣靠在欄杆上，悲傷的看著水面，神色相當哀戚。此外，男童的阿嬤也坐著輪椅到現場，讓人感到格外不捨。此外，目前已經出動警消46人、義消23人、原住民6人，共75人、2空拍機、1橡皮艇全力搜救男童當中。