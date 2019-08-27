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6歲兒失蹤27hrs「一度發現可疑形跡」！爸趴欄杆絕望大喊：你到底在哪裡

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記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市烏來6歲的簡小弟26日下午陪著父親到南勢溪捕魚，豈料卻離奇在溪畔失蹤。警消昨下午3時許獲報後立即展開搜索，但簡小弟至今失蹤已經超過27個小時，仍是杳無音訊。警消27日搜索一整天後，約在下午3時許於南勢溪、北107縣道14.5K、去年夏天姊姊陳屍處發現可疑形跡，但因水流太過湍急而無法靠近確認，最後放大畫面觀察，研判應該只是石頭，最後也只能無奈收隊，待明日再繼續搜救。

▲▼烏來簡爸爸趴在福山1號橋欄杆處，望著下方湍急的溪流，眼神中滿是絕望。（圖／記者陳雕文攝）

▲簡爸爸趴在福山1號橋欄杆處，望著下方湍急的溪流，眼神中滿是絕望。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，簡男家境並不優渥，在與妻子結婚後育有3名子女，但去年夏天7歲的大女兒在南勢溪中溺斃，警消搜索了4天，才在14.5K一處岩縫中發現遺體，讓簡男當場崩潰，至今一直無法走出陰影。在與妻子離異後，簡男獨自一人撫養6歲的簡小弟、與5歲的簡小妹，除了2個孩子，家中還有年邁臥床的老母親需要照料，生活重擔全都落在他肩上。

原本簡男擔任遊覽車司機，但離婚後為了照顧孩子與母親，最終選擇辭去工作，目前仍在家中待業，生活全仰賴低收入戶補助，為了補貼家用、以及給母親補身體，簡男才會時常到距家約30m外的南勢溪中捕魚。在大女兒溺斃後，簡男更加小心，26日下午因拗不過兒子的請求，帶著他到溪畔撒網捕魚，豈料一回頭後兒子竟離奇失蹤。

簡爸爸說，當時看到兒子站在石頭上太高，還叫他站下來一點，見他找到一個小溝槽立足，心想「應該安全了」，怎料轉頭後發現兒子怎麼不見了，心想一旁水流相當湍急，應該不可能下水，一開始還以為兒子「會不會跑去尿尿？」簡爸爸回憶，當下有聽到家裡養的狗狗不斷吠叫，行為相當反常，怎麼也沒想到，這竟會是兒子遇險的警訊，「孩子就這樣不見了，再也找不著了！」

▲▼烏來6歲男童失蹤。（圖／翻攝簡爸爸臉書）

▲簡男的臉書大頭貼還放著一家三口和樂融融的合照。（圖／翻攝簡爸爸臉書）

▲▼烏來6歲簡小弟失蹤。（圖／記者陳雕文攝）

▲熟識水性的簡男當時走進溪中捕魚，不料第二次撒網後回頭，原本該在岸邊的兒子竟消失無蹤。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烏來6歲小男童失蹤，家中的狗不停吠叫。（圖／記者陳雕文攝）

▲在簡小弟失蹤的當下，家中養的狗還不斷吠叫示警。（圖／記者陳雕文攝）

簡男自責地說，發現兒子失蹤時約是下午2點，自己在溪邊焦急地來回尋找，找了1個小時後仍是沒有結果，最後只好向警消求助。但警消26日搜索了一個下午未有發現，27日上午8時許再度集結、大範圍搜救；下午3時許，空拍機在南勢溪北107縣道14.5K處岩縫中發現可疑形跡，酷似小男童身影，但當下溪水太過湍急，水流量幾乎是昨日的一倍，因此無法靠近確認；經現場人員初步檢視畫面後，研判應該只是拍到石頭。

▲▼烏來6歲小男童失蹤，搜救人員跳進湍急的南勢溪。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烏來6歲小男童失蹤，搜救人員跳進湍急的南勢溪。（圖／記者陳雕文攝）

▲現場水勢相當湍急，搜救人員跳入溪中後，立刻被強勁的水流帶走，大幅增加搜救難度。（圖／記者陳雕文攝）

警消揣測，由於14.5K處有大岩石阻擋水流，固體有較大的機率被帶到該處、並卡進石縫中，因此去年夏天簡姓小姊姊的遺體就是在此處發現，推斷如果簡小弟落水的話，也有極大可能會被沖到此處，但此次搜救至今仍是沒有消息。

《ETtoday新聞雲》記者在警消搜救過程中發現簡爸爸落寞的身影，獨自1人走在福山1號橋上，趴在欄杆處望著湍急的溪流，眼神中滿是絕望。記者上前詢問，「有沒有可能小朋友不在溪裡、是在其他地方？」簡爸爸頓了頓，表示「我只能祈求老天爺，他能夠安全、平安就好了！」另一方面，針對搜救人員揣測，簡小弟可能會在14.5K處被發現，簡爸爸則搖了搖頭，哽咽地說「這我沒辦法說明。」簡短訪問結束後，簡爸爸內心壓力無處宣洩，隨後還對著溪水大喊，「兒子，你到底在哪裡？」語氣相當無助。

▲▼烏來簡爸爸趴在福山1號橋欄杆處，望著下方湍急的溪流，眼神中滿是絕望。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烏來簡爸爸趴在福山1號橋欄杆處，望著下方湍急的溪流，眼神中滿是絕望。（圖／記者陳雕文攝）

▲簡男無助地說，他現在只能求老天爺，「兒子安全、平安就好了！」（圖／記者陳雕文攝）

新北市消防局第四救災救護大隊組長陳釋祥表示，27日一整天搜索下來仍然沒有發現，明天仍會持續搜救，將著重14.5K處、以及下游攔沙壩進行重點搜救，較為平緩的水域也會派遣潛水員，希望能夠盡快找到簡小弟。

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▲▼烏來6歲小男童南勢溪失蹤。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烏來6歲小男童南勢溪失蹤。（圖／記者陳雕文攝）

▲搜救人員尋找了一整天仍無結果，已於27日傍晚5時許收隊，待明日再繼續搜索。（圖／記者陳雕文攝）

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關鍵字：烏來,南勢溪,捕魚,爸爸,男童,6歲

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