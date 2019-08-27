　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「家裡真的沒有肉！」6歲兒陪捕魚消失溪畔　爸崩潰哭：我只要他回來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市烏來年僅6歲的簡小弟26日下午離奇消失在南勢溪畔，39歲的簡爸爸27日一早會同消防人員一同展開搜救，但截至中午時分仍然沒有結果。談起兒子，簡爸爸數度落淚，表示去年夏天7歲的大女兒就溺斃在這條溪中，如今事隔一年，因家中貧困、實在沒有肉可以吃，才會帶著兒子前來捕魚，怎麼會料到，只是一個轉頭，兒子就這麼從他身邊消失無蹤。

▲▼烏來6歲男童失蹤。（圖／翻攝簡爸爸臉書）

▲簡爸爸在臉書PO出與2個孩子的合照，生活雖然艱苦，但一家人感情卻相當要好。（圖／翻攝簡爸爸臉書）

據了解，簡爸爸為原住民，家就住在南勢溪旁約30公尺處，在與妻子離婚、去年大女兒溺斃後，獨自一人撫養6歲的簡小弟、以及5歲的簡小妹長大，除了年幼的孩子需要照料，年邁的母親也臥病在床、不良於行，家中所有重擔全落在他一人身上。

原本簡爸爸在外擔任遊覽車司機，收入並不穩定，再加上又需照料2個孩子與母親，毅然決然拋棄工作回到家中，一家4口靠著低收入戶補助生活。簡爸爸哀痛地說，家中經濟情況真的很糟，所以他才會決定到南勢溪撒網捕魚，一方面是為了賺取外快補貼家用，另一方面是，「家裡真的沒有肉！」

▲▼烏來6歲簡小弟失蹤。（圖／記者陳雕文攝）

▲簡爸爸當時走進溪中捕魚，簡小弟就站在岸邊岩石處等待。（圖／翻攝簡爸爸臉書）

回憶事發當下，簡爸爸哽咽地說，26日下午他拿起魚網準備到南勢溪捕魚，但6歲的兒子卻不斷吵著要跟，由於去年女兒就在溪中溺斃，起初他也不願帶著兒子同行，但始終拗不過簡小弟的要求，因此在出發前父子倆還約法三章，特別囑咐兒子「不准下水」、「只能乖乖站在岸邊」。

當時簡爸爸還特別繃緊神經注意，走進溪中撒下第一次網後，立刻回頭查看，見到兒子仍然站在岸邊，因此放心繼續作業；豈料第二次撒下網後，簡爸爸再回頭，但這次岸邊卻空無一人，原本該在岸邊的兒子就此消失無蹤。

「我只想要他回來！」簡爸爸說，第一時間發現兒子不見時，原本還以為他自行返家，但走回家中查看，卻仍未見到兒子身影，因此焦急衝回溪畔來回尋找，找到下午3點多真的沒辦法，才撥打電話報警。警消人員27日一早二次集結展開搜索，派遣橡皮艇在水面上來回搜尋，另也派潛水人員到水面下查找，簡爸爸還自行穿上救生衣，加入搜救行列，但截至中午時分仍然沒有消息。

【更多新聞】

►烏來6歲簡小弟「一轉頭就失蹤」！捕魚爸自責整夜　含淚穿救生衣加入搜索

►爸爸捕魚吵著要跟！烏來男童「溪邊離奇失蹤」　警消今早集結持續搜救

►影／姐去年同地溺斃...男童跟父舊地捕魚離奇失蹤！離家僅有30米　家人崩潰急壞

▼警消出動橡皮艇、潛水人員在可能的水域中來搜索。（圖／翻攝簡爸爸臉書）

▲▼烏來6歲小男童南勢溪失蹤。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烏來捕魚，6歲小男童失蹤。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烏來6歲小男童南勢溪失蹤。（圖／記者陳雕文攝）

ET快訊
「家裡真的沒肉！」6歲兒陪捕魚消失溪畔　爸痛哭：我只要他回來
他花3萬坐商務艙　飛機餐一上傻眼…只吃5片水果和小點心
新iPhone售價曝光！回歸數字命名、支援Apple Pen
人妻戰小王喊：比老公長3cm　檢當庭掏尺量「大鵰」：是真的

關鍵字：烏來,南勢溪,捕魚,爸爸,男童,6歲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「家裡真的沒有肉！」6歲兒陪捕魚消失溪畔　爸崩潰哭：我只要他回來

持刀闖特戰營區企圖搶槍　爛醉男酒醒忙道歉：不知為何搭小黃來...

女友劈腿還騙積蓄　男貼文影射「姓氏洩底」挨告

「最陰路段」彰化139縣道20K又出事　高中生無照摔車掉落山溝

債務糾紛喬不攏！惡煞抄鐵棒猛K頭　他「滿臉血」狂奔300M...倒地求救

搭上公車...她遭熱源緊貼後方渾圓！扭頭驚見外套「溫溫一灘」嚇歪　結局曝

男大生課業壓力大自殘　怕同學知道謊稱遭隨機砍傷…他代PO也挨罰

高市民宅大火！屋主二度燒傷　愛犬「太忠心」護家吠咬消防員

騎士自摔落地「高跪姿」超完美　網驚嘆：還以為要求婚...

宜蘭有牌妓女戶成歷史！羅東「松月屋」老闆去年過世　縣府提案廢止

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

「家裡真的沒有肉！」6歲兒陪捕魚消失溪畔　爸崩潰哭：我只要他回來

持刀闖特戰營區企圖搶槍　爛醉男酒醒忙道歉：不知為何搭小黃來...

女友劈腿還騙積蓄　男貼文影射「姓氏洩底」挨告

「最陰路段」彰化139縣道20K又出事　高中生無照摔車掉落山溝

債務糾紛喬不攏！惡煞抄鐵棒猛K頭　他「滿臉血」狂奔300M...倒地求救

搭上公車...她遭熱源緊貼後方渾圓！扭頭驚見外套「溫溫一灘」嚇歪　結局曝

男大生課業壓力大自殘　怕同學知道謊稱遭隨機砍傷…他代PO也挨罰

高市民宅大火！屋主二度燒傷　愛犬「太忠心」護家吠咬消防員

騎士自摔落地「高跪姿」超完美　網驚嘆：還以為要求婚...

宜蘭有牌妓女戶成歷史！羅東「松月屋」老闆去年過世　縣府提案廢止

「家裡真的沒有肉！」6歲兒陪捕魚消失溪畔　爸崩潰哭：我只要他回來

U18世界盃／美國來討教變化球投法　讚台灣丟得比較好

持刀闖特戰營區企圖搶槍　爛醉男酒醒忙道歉：不知為何搭小黃來...

法蒂瑪諾雅《聲林2》破50萬流量　曝參賽心聲：挑戰自己

大阪水族館「圓滾滾海豹」變抱枕！療癒眼神、呆萌小腳看到就融化

16歲男孩狂喊「肚子痛」　腹部切開「闌尾充血又化膿」

女友劈腿還騙積蓄　男貼文影射「姓氏洩底」挨告

張忠謀退休後熱愛這個活動　能健腦抗失智！

快訊／林書緯、洪志善續約富邦勇士　林冠均也將加盟

ICU監測器一台200萬　陽明大學成立「遠距加護病房」助南澳

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒..

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽..

爹寶男性侵女　嗆警：看誰權力大

快訊／台中墜樓雙屍！母與4歲幼..

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老..

阿兵哥撿屍喝掛女　摩鐵性侵兩次

私菸案偵結！吳宗憲：訂菸是服從..

基平隧道限速50　他狂飆192..

心臟病男童休克　家長控校方疏失

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要..

騎士鑽車縫慘摔　他貨車輪下逃死

水泥封親夫、硫酸毀小王　士林黑..

顏清標姪2周前帶媽度假　警解手..

單親媽撞違規車亡器捐　12歲兒..

更多熱門

相關新聞

姐妹年噴60萬孝親費「替媽贖身」

一名女網友苦訴，媽媽開麵店日夜操勞，最後病倒住院，打算把麵店關掉，怎料，只會出一張嘴的爸爸卻堅持繼續營業，全家人為此鬧革命。最後，原PO與姐姐協議一年拿出60孝親費，媽媽則每月掏2萬給丈夫，等於爸爸不工作，每月進帳7萬元，讓眾多網友狂搖頭。

水樂園爽玩！11歲男「瞬間慘死」遊客眼前

6歲兒失蹤　捕魚爸含淚穿救生衣搜索

烏來男童溪邊失蹤　警消集結持續搜救

爸爸的「維他命」讓媽媽害羞…她聽完秒傻眼

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

郭台銘確定參選　9月啟動連署

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

顏清標嗆有人輸了不甘願　郭台銘回應了

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

北漂媽怒：北漂的孩子沒回來！韓卻要北漂

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

分手被埋伏！20歲正妹遭前男友割喉慘死

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面