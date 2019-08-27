「家裡真的沒有肉！」6歲兒陪捕魚消失溪畔　爸崩潰哭：我只要他回來

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市烏來年僅6歲的簡小弟26日下午離奇消失在南勢溪畔，39歲的簡爸爸27日一早會同消防人員一同展開搜救，但截至中午時分仍然沒有結果。談起兒子，簡爸爸數度落淚，表示去年夏天7歲的大女兒就溺斃在這條溪中，如今事隔一年，因家中貧困、實在沒有肉可以吃，才會帶著兒子前來捕魚，怎麼會料到，只是一個轉頭，兒子就這麼從他身邊消失無蹤。

▲簡爸爸在臉書PO出與2個孩子的合照，生活雖然艱苦，但一家人感情卻相當要好。（圖／翻攝簡爸爸臉書）

據了解，簡爸爸為原住民，家就住在南勢溪旁約30公尺處，在與妻子離婚、去年大女兒溺斃後，獨自一人撫養6歲的簡小弟、以及5歲的簡小妹長大，除了年幼的孩子需要照料，年邁的母親也臥病在床、不良於行，家中所有重擔全落在他一人身上。

原本簡爸爸在外擔任遊覽車司機，收入並不穩定，再加上又需照料2個孩子與母親，毅然決然拋棄工作回到家中，一家4口靠著低收入戶補助生活。簡爸爸哀痛地說，家中經濟情況真的很糟，所以他才會決定到南勢溪撒網捕魚，一方面是為了賺取外快補貼家用，另一方面是，「家裡真的沒有肉！」

▲簡爸爸當時走進溪中捕魚，簡小弟就站在岸邊岩石處等待。（圖／翻攝簡爸爸臉書）

回憶事發當下，簡爸爸哽咽地說，26日下午他拿起魚網準備到南勢溪捕魚，但6歲的兒子卻不斷吵著要跟，由於去年女兒就在溪中溺斃，起初他也不願帶著兒子同行，但始終拗不過簡小弟的要求，因此在出發前父子倆還約法三章，特別囑咐兒子「不准下水」、「只能乖乖站在岸邊」。

當時簡爸爸還特別繃緊神經注意，走進溪中撒下第一次網後，立刻回頭查看，見到兒子仍然站在岸邊，因此放心繼續作業；豈料第二次撒下網後，簡爸爸再回頭，但這次岸邊卻空無一人，原本該在岸邊的兒子就此消失無蹤。

「我只想要他回來！」簡爸爸說，第一時間發現兒子不見時，原本還以為他自行返家，但走回家中查看，卻仍未見到兒子身影，因此焦急衝回溪畔來回尋找，找到下午3點多真的沒辦法，才撥打電話報警。警消人員27日一早二次集結展開搜索，派遣橡皮艇在水面上來回搜尋，另也派潛水人員到水面下查找，簡爸爸還自行穿上救生衣，加入搜救行列，但截至中午時分仍然沒有消息。

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▼警消出動橡皮艇、潛水人員在可能的水域中來搜索。（圖／翻攝簡爸爸臉書）