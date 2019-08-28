喊兩岸一家親遭大小綠追殺　柯文哲大酸：被我輔選時都不介意

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲與旺中集團董事長蔡衍明間的口水戰越打越烈。柯日前表示，第一次與蔡見面是由2014年競選市長時的競辦發言人簡余晏帶領，不過簡昨稱，只帶柯去過這一次，並反問柯要講清楚是誰要他說「兩岸一家親」。對此，柯文哲坦言，回去整理一下，為了4次的雙城論壇，與蔡衍明大概前前後後加起來見了有10次面。

柯文哲說，其實我後來回去整理一下，為了4次的雙城論壇大概前前後後加起來大概有10次，「很多都為了雙城論壇」，因為包括主論壇還有第二天回請，所以辦一次雙城論壇吃飯就吃兩次了，還有什麼會前會，都會問他一下意見。

至於蔡衍明質疑跟國台辦的管道是什麼？兩岸一家親、命運共同體是誰要你說的？柯文哲說，當時會選兩岸一家親，是對方也講過，「選一個對方講過然後我們可以接受的」。

柯文哲接著不滿表示，要知道2015年就講過兩岸一家親，「我覺得奇怪，2015年講，你們2016年一大堆民進黨立委被我輔選，每一個都不講話，然後2017年辦完世大運就開始打」。

柯文哲說，後來發現什麼兩岸一家親的，2015年就講過，又不是到2017年才講，「那你們2016年那堆…，不要說民進黨，時代力量哪一個不是被我輔選的？你們都不介意，奇怪，越講越生氣」。

