「這你老公？」中年男稱檢修淨水器進門　見人妻丈夫返家開溜

▲太平中年男子疑冒充淨水器人員入屋檢修，警籲民一定要小心。（圖／翻攝自《我是太平人》，下同）

記者陳玉／台中報導

要小心！家住台中太平的葉姓民眾PO文指出，28日下午獨自在家看電視，遇到一名50多歲的男子自稱淨水器檢修人員，葉女不疑有他讓男子進屋，不到2分鐘葉女丈夫返家，男子詢問「這是你老公嗎？」，葉女回答是，男子竟匆匆離去；對此，警方表示，近期有接獲民眾反應疑似遇到自稱淨水器檢修、瓦斯開關器更換的行銷人員，疑用高於市價或不當手法推銷，籲民若遇到強迫推銷情形，立即向警方報案，將會派員到場處理。

葉姓女子在臉書社團《我是太平人》PO文指出，28日下午獨自在家看電視，一名穿著綠衣黑褲的中年男子稱要檢修淨水器，便讓他進屋維修，2分鐘後葉女丈夫返家，男子見狀詢問「這是你老公嗎？」，葉女回答是，對方竟匆忙離去，讓她相當困惑，因此發文問大家，是否有遇到相關情形。

▲該名中年男子看見人妻丈夫返家後，竟立即開溜。

網友紛紛回覆，「這人之前才出現鄰居家，被報警處理」、「千萬不要讓陌生人進到家中！」，也有網友指出，這人上週好像跑到他家，自稱要檢查但家人不給進門，還狂開門要進來，行為相當可怕。

對此，太平警分局表示，近期有民眾反應疑似遇到自稱淨水器檢修、瓦斯開關器更換之行銷人員，疑以高於市價或不當手法推銷情形，呼籲民眾如遇到此狀況，應多方求證行銷人員身分，如有強迫推銷情形請立即向警方報案，將會即刻派員處理，避免民眾權益受損。