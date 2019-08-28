人夫偷腥女員工！　妻「調戶籍謄本多1子」揭發崩潰：我還幫找幼兒園

▲李女調閱戶籍謄本發現多1子，意外揭發老公外遇，怒告小三損害賠償。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳玉／台中報導

經營咖啡店的林姓老闆是人夫，竟與童姓女員工外遇，並與其產下一子，但其妻李女並不知情，更曾為男童找過幼兒園，直到前年，李到戶政事務所調閱戶籍謄本時，意外發現林竟認領童女兒子，追問下才知道真相，憤而與林離婚，並向童請求損害賠償；台中地院認為，此事讓李承受巨大精神壓力，童女行為實已逾社會一般通念所能容忍範圍，判童賠償50萬元。可上訴二審。

判決書指出，李女與林男於2003年結婚，並育有2名子女，而童女為林男開設咖啡店中的員工，明知林為人夫，仍發生婚外情並產下一子，直到2年前7月間，李到戶政事務所調閱戶籍謄本，竟發現林竟認領童女兒子，追問下，林坦承是與童女所生，李晴天霹靂，飽受失眠、焦慮症、憂鬱症所苦，甚至無法專心工作而辭職，隨後帶著2名子女返回北部生活，並向林提出離婚請求，於今年3月間登記離婚。

李女回憶過往，童女曾在懷孕期間若無其事互動，自己更曾幫其子熱心找幼兒園等，感到相當諷刺；另童在咖啡店內任職期間，與林男互動親密，不少顧客將童視為老闆娘，童更居住在林提供的房屋內，內心承受巨大精神壓力。

法官審酌，童女行為實已逾社會一般通念所能容忍之範圍，並破壞李女婚姻圓滿，已嚴重侵害原告配偶權，因此判童賠償50萬元。