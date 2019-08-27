稱拿東西！妻抱4歲兒21樓墜落亡　夫崩潰低語：跟著我受苦，我對不起她...

▲台中市27日清晨發生墜樓事件，一對母子當場慘死。（圖／記者陳玉攝）

記者陳玉、戴若涵／台中報導

台中市北區英才路一戶住宅大樓27日清晨發生墜樓事件！大樓警衛值班時，突然聽見外頭傳來「碰」一聲巨響，隨即外出查看，驚見一對母子倒臥3樓平台上，隨即報警處理。警消到場時，母子已明顯身亡，死者丈夫到場情緒激動，口中更喃喃道，「我對不起她」，透露前一晚才與妻子為了教養問題吵架。

據了解，39歲的黃姓死者與45歲陳姓丈夫育有一個年僅4歲的兒子，平時為家庭主婦，一家人住在北投區，先前買下這處一坪單價為38.4萬元的豪宅其中一戶，但尚未入住，夫妻倆時常為了孩子的教養問題發生爭吵。

事發當時，大樓警衛聽聞外頭傳來「碰」一聲巨響，覺得不對勁，隨即跑到一樓外街道查看，但無發現異狀，接著到3樓露台巡視，驚見這對母子倒臥血泊當中，趕緊報警處理。台中市消防局清晨6時02分時接獲通報，抵達現場時發現，黃女與兒子已明顯死亡。

根據警方調查，黃女凌晨4時40分許，抱著兒子離家，抵達位於英才路的新居，她向警衛謊稱要上樓拿東西，要求對方開門，由於當時母子倆並無異狀，便順利上樓，孰料，1個小時後竟從21樓墜落至3樓露台，母子倆雙雙慘死，新居內並未留下遺書或是任何字條。

死者丈夫萬萬沒想到妻子會趁著他熟睡時，帶著孩子離家，接獲2人死訊趕抵現場後，更當場崩潰，向警方透露，前一晚夫妻倆又為了孩子教養問題再度發生爭吵，口中還喃喃自語，直說，「結婚以來讓太太跟著我受苦，我不應該跟她吵架，我對不起她」。

警方也通知死者哥哥到場，只見他一臉氣憤難平，不發一語地瞪著陳男；警方初判母子死因為從高空墜落，並無他殺嫌疑，家屬對死因也沒有疑慮，目前警方已報請檢察官相驗，詳細案情仍在釐清中。

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