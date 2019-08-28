莫斯科航展登場 SU-57展絕技　「金鵰」SU-47驚喜現身

▲兩架SU-57進行模擬空戰。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

2019莫斯科航展(2019MASKS)於26日在茹夫科斯基機場盛大展開，展現了俄國對於未來航空設備的新見解，其中最引人注目的莫過於表演「落葉飄」的SU-57戰機和罕見的SU-47戰機，一出場便使全球航空迷驚嘆不已。而在此次航展中吸睛的除了各式各樣的戰機外，土耳其總統艾爾段也親自參訪，中國更是作為史上首個主賓國，以「中國館」的形式聯合參展。

SU-57是俄國未來的主要戰機，美國軍事航太新聞網站「The Aviationist」指出，除了基本的地面靜態展示、多機編隊飛行和基礎科目飛行外，俄國更安排兩架SU-57在空中進行模擬空戰的表演。

此表演有別與以往安排的單機或雙機性能展示，透過模擬的戰術動作更能讓觀眾了解到SU-57的戰機性能和飛行員優秀的戰技，也讓在場觀眾驚呼連連。

▲SU-47戰機。（圖／翻攝自航空學家）

此外，造成另一波轟動的則是SU-47戰機，SU-47戰機被稱作為「金鵰」(Burket)，是一架實驗性戰機，於1997年9月首次飛行。獨特的前掠翼外型一出場便吸引了在場所有攝影師的目光，紛紛搶著拍下舉世只有一架的SU-47戰機。

SU-47戰機於1997-2010年間參與了多場國際航空表演，前掠翼的外型雖然能取得較高的起飛距離，但卻不利於匿蹤，因此俄國選擇了善於藏匿的T-50戰機為主要研究方向，也就是現在的SU-57戰機。SU-47也就很少再露面了，航展當天也僅被安排於地面展示，不做動態飛行的表演。

