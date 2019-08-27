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「美洲豹」升級花754億太貴！　印度2023年逐步淘汰老舊機型

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▲▼印度美洲虎攻擊機（SEPECAT Jaguar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 印度美洲豹攻擊機（SEPECAT Jaguar）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

印度空軍升級80架美洲豹攻擊機（SEPECAT Jaguar）的計畫宣告失敗，因為成本太高，加上升級需要耗費太多時間，因此決定於2023年逐步退役機齡較老舊的美洲豹戰機，並可能改購買俄製的蘇-30MKI（Su-30MKI）戰鬥機作為替代方案。

根據Defense and Security Monitor和《印度人報》（TheHindu）報導，原本美洲豹戰機預計要更換成美國漢威公司（Honeywell）製的F125IN渦輪發動機，但因為發動機研製需要花費6年，戰機整合和組裝還需要額外的時間，加上計畫延誤多年之後，成本大幅提高，280部新的發動機要價24億美元（約新台幣754億元），而且每次安裝都需要支付312萬美元（約新台幣9800萬元），因此印度空軍決定放棄這項計畫。

此外，首架裝備新型雷達、數位多功能顯示器等新系統的美洲豹DARIN-III計畫量產機已經於月初完成試飛，其餘56架戰機則預定於2024年完成升級。

據悉，印度空軍未來可能會購入更多的蘇-30MKI作為替代方案，一方面可以補上老舊美洲豹戰機的空缺，一方面也能為拯救印度斯坦航空公司（HAL）的Su-30MKI組裝廠。

▼ 印度空軍蘇-30MKI戰機。（圖／翻攝自維基百科）

印度空軍蘇-30MKI戰機。（圖／翻攝自維基百科）

印度2018年7月宣布改良美洲豹戰機，預計在5年內投入30億美元（約新台幣943億元），讓美洲豹戰機壽命再延長20年，此外， 印度空軍當時也預計向漢威公司購買200具F-125IN引擎，其中160具用於升級80架的美洲豹戰機，另外40具則當作備用。

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關鍵字：美洲豹,印度,蘇-30,國際軍武

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