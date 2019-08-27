蘇-57E裝「自動化大腦」　俄媒：將摧毀美國5代戰機壟斷地位

記者吳宛霖／綜合報導

莫斯科航展在俄羅斯莫斯科的茹科夫斯基開幕，俄軍工界也開始推銷自家拳頭產品。俄羅斯技術集團（Rostec）表示，蘇-57E是一款第5代多功能戰鬥機系統，可在任何氣象條件和複雜電磁環境下執行列對空及對地打擊任務，具有降低雷達反射面積與紅外隱身技術，以及航電和機載武器系統的抗干擾能力。

Rostec表示，蘇-57E的4個關鍵性能超越現有的第4++代戰機，包括多用途作戰能力、將自動化和AI技術整合到飛機對目標的打擊過程中、具備利用遠程精確制導武器全項打擊多目標和超機動能力。

根據《俄羅斯報》報導，蘇-57E具有很大的出口潛力，在國際市場上的出現將摧毀美國5代戰機的壟斷地位。蘇-57E裝載高度自動化的大腦「信息管理系統」（IUS），結合AI（人工智能），有9成任務可自動完成，飛行員只要負責做決定，選擇武器並且按按鈕打擊目標，甚至能在基地根據編號程序，讓飛機全自動。假使飛行員失去意識，這種高度自動化能夠挽救戰機。

▲蘇-57E是一款第5代多功能戰鬥機。（圖／翻攝自新浪）

蘇-57E的信息管理系統已能夠把處理後的結果以條列式向飛行員建議，如系統可根據探測數據掌握導彈的威脅程度，因此可進一步的讓飛行員知曉並作為判斷的依據。

此外，蘇霍伊航空團表示，蘇-35展現的高強度行動的原因也和「信息管理系統」有關，能夠讓後勤、任務規劃變得更簡便。蘇-35的信息管理系統以計算機程序協助使用者，被俄軍方形容為「電子飛行員」或「隱形飛行員」，運作機制是根據機上的大量傳感器，搭配任務數據內有關敵軍的情報內容，進行複雜的綜合信息融合處理。

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