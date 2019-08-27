　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

蘇-57E裝「自動化大腦」　俄媒：將摧毀美國5代戰機壟斷地位

請按讚支持ETtoday新聞雲

記者吳宛霖／綜合報導

莫斯科航展在俄羅斯莫斯科的茹科夫斯基開幕，俄軍工界也開始推銷自家拳頭產品。俄羅斯技術集團（Rostec）表示，蘇-57E是一款第5代多功能戰鬥機系統，可在任何氣象條件和複雜電磁環境下執行列對空及對地打擊任務，具有降低雷達反射面積與紅外隱身技術，以及航電和機載武器系統的抗干擾能力。

Rostec表示，蘇-57E的4個關鍵性能超越現有的第4++代戰機，包括多用途作戰能力、將自動化和AI技術整合到飛機對目標的打擊過程中、具備利用遠程精確制導武器全項打擊多目標和超機動能力。

根據《俄羅斯報》報導，蘇-57E具有很大的出口潛力，在國際市場上的出現將摧毀美國5代戰機的壟斷地位。蘇-57E裝載高度自動化的大腦「信息管理系統」（IUS），結合AI（人工智能），有9成任務可自動完成，飛行員只要負責做決定，選擇武器並且按按鈕打擊目標，甚至能在基地根據編號程序，讓飛機全自動。假使飛行員失去意識，這種高度自動化能夠挽救戰機。

▲蘇-57是一款第5代多功能戰鬥機。（圖／翻攝自新浪）

▲蘇-57E是一款第5代多功能戰鬥機。（圖／翻攝自新浪）

蘇-57E的信息管理系統已能夠把處理後的結果以條列式向飛行員建議，如系統可根據探測數據掌握導彈的威脅程度，因此可進一步的讓飛行員知曉並作為判斷的依據。

此外，蘇霍伊航空團表示，蘇-35展現的高強度行動的原因也和「信息管理系統」有關，能夠讓後勤、任務規劃變得更簡便。蘇-35的信息管理系統以計算機程序協助使用者，被俄軍方形容為「電子飛行員」或「隱形飛行員」，運作機制是根據機上的大量傳感器，搭配任務數據內有關敵軍的情報內容，進行複雜的綜合信息融合處理。

►超爽DER！點我現賺 2200

ET快訊
「家裡真的沒肉！」6歲兒陪捕魚消失溪畔　爸痛哭：我只要他回來
他花3萬坐商務艙　飛機餐一上傻眼…只吃5片水果和小點心
新iPhone售價曝光！回歸數字命名、支援Apple Pen
人妻戰小王喊：比老公長3cm　檢當庭掏尺量「大鵰」：是真的

關鍵字：蘇-57E,Rostec,蘇-35,信息管理系統,IUS,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

蘇-57E裝「自動化大腦」　俄媒：將摧毀美國5代戰機壟斷地位

上任5年走過逾800場敬軍慰問　李棟樑自掏腰包出資2億

第二代光輝戰機2020年亮相　莫迪砸150億美元挺「印度製造」

全球最小神盾艦　中船重工推無人艇剋台快艇偷襲戰術

解放軍柬埔寨建立海軍基地「使用期限30年」　美軍印太司令部證實

採數位迷彩圖騰　國軍兩截式雨衣利於執行災後復原任務

川普想用「核彈炸颶風」阻災情　推特發文震怒：假新聞！

F-35被F-15擊敗！　美軍飛官證實戰勝「天下第一戰機」

攻台立體化　解放軍075型攻擊艦即將下水拚6年內服役

500呎低空桶滾鑽升　幻象DEMO新秀李健豪秀沉穩飛行

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

蘇-57E裝「自動化大腦」　俄媒：將摧毀美國5代戰機壟斷地位

上任5年走過逾800場敬軍慰問　李棟樑自掏腰包出資2億

第二代光輝戰機2020年亮相　莫迪砸150億美元挺「印度製造」

全球最小神盾艦　中船重工推無人艇剋台快艇偷襲戰術

解放軍柬埔寨建立海軍基地「使用期限30年」　美軍印太司令部證實

採數位迷彩圖騰　國軍兩截式雨衣利於執行災後復原任務

川普想用「核彈炸颶風」阻災情　推特發文震怒：假新聞！

F-35被F-15擊敗！　美軍飛官證實戰勝「天下第一戰機」

攻台立體化　解放軍075型攻擊艦即將下水拚6年內服役

500呎低空桶滾鑽升　幻象DEMO新秀李健豪秀沉穩飛行

U18世界盃／美國來討教變化球投法　讚台灣丟得比較好

持刀闖特戰營區企圖搶槍　爛醉男酒醒忙道歉：不知為何搭小黃來...

法蒂瑪諾雅《聲林2》破50萬流量　曝參賽心聲：挑戰自己

大阪水族館「圓滾滾海豹」變抱枕！療癒眼神、呆萌小腳看到就融化

16歲男孩狂喊「肚子痛」　腹部切開「闌尾充血又化膿」

女友劈腿還騙積蓄　男貼文影射「姓氏洩底」挨告

張忠謀退休後熱愛這個活動　能健腦抗失智！

快訊／林書緯、洪志善續約富邦勇士　林冠均也將加盟

ICU監測器一台200萬　陽明大學成立「遠距加護病房」助南澳

「最陰路段」彰化139縣道20K又出事　高中生無照摔車掉落山溝

情侶搭網約車竟脫褲「後座嘿咻」　女駕駛嚇傻拒載...結局超火大

軍武熱門新聞

F-35狗鬥被F-15擊敗！美..

中船重工無人艇剋台快艇偷襲戰術

印度第二代光輝戰機2020亮相..

解放軍柬埔寨建立海軍基地　美軍..

陸勤部研發三款新式雨衣

川普想用核彈炸颶風發文震怒：假..

解放軍075型成攻台致命武器

極限飛行　「平流層怪獸」2萬米..

李棟樑出資2億支持5年敬軍慰問

烏克蘭變卦　停止對中出售發動機

「高超音速」東風-17飛彈可穿..

美E-2D降落航母傷4架戰機

鄧恩憐7年幻象特技操演創紀錄

十一閱兵國產化高　戰機換太行引..

更多熱門

相關新聞

印度第二代光輝戰機2020亮相！

印度自主研發的第二代光輝戰機（Tejas Mark II）預計於2020年、獨立75周年亮相，機上預計會裝備最先進的電子掃描陣列雷達（AESA），以及射程約為70公里的國產空對空導彈「阿斯特拉」（ Astra）超視距空對空飛彈，並於2025年和2026年之後投入生產。

解放軍柬埔寨建立海軍基地　美軍證實

阻中收購烏克蘭航太公司　美憂取得重要技術

川普想用核彈炸颶風發文震怒：假新聞

F-35狗鬥被F-15擊敗！美飛官證實

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

郭台銘確定參選　9月啟動連署

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

顏清標嗆有人輸了不甘願　郭台銘回應了

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

北漂媽怒：北漂的孩子沒回來！韓卻要北漂

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

分手被埋伏！20歲正妹遭前男友割喉慘死

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面